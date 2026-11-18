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Що відомо про плани Binance

У прийдешньому році платформа планує вийти на декілька нових ринків, розповів агентству Reuters керівник підрозділу компанії в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (APAC) С. Б. Секер під час Сингапурського фестивалю FinTech 18 листопада.

Ми ведемо переговори щонайменше з п'ятьма або шістьма ринками… три з яких перебувають на досить зрілій стадії. Щодо інших – обговорення тривають.– уточнив він у коментарі журналістам.

Щоправда, конкретних країн менеджер так і не назвав, хоч серед пріоритетних напрямків виокремив Південну та Південно-Східну Азію. На інші подробиці щодо розширення бізнесу очікують уже в першому кварталі 2027 року, тоді як наразі найбільша у світі криптовалютна біржа має ліцензії на роботу в 15 юрисдикціях.

Цікаво! Про наміри масштабувати діяльність у Binance заявили менш ніж через місяць після хакерської атаки, унаслідок якої з платформи викрали цифрові активи на 6,3 мільярда доларів. До інциденту, за попередніми даними, причетна Північна Корея, однак у Пхеньяні такі звинувачення заперечують.

Нагадаємо, для поповнення резервів компанія придбала необхідні токени за власні кошти. Окрім того, завдяки співпраці з іншими учасниками галузі вдалося заморозити частину викрадених активів на суму 3 мільярди доларів.

За словами Секера, витрати на покриття втрат не були настільки значними, аби виникла потреба в залученні додаткового капіталу. "Я не применшую масштабів інциденту. Просто кажу про це з погляду фінансових показників. Ми здатні витримати цей удар без будь-яких змін у нашій діяльності", – наголосив він.

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І все ж оцінити вплив останніх подій на фінансовий стан Binance складно. Біржа оприлюднює дані про криптовалюту, яку зберігає для клієнтів, однак звітності про прибутки та збитки, баланси, грошові потоки тощо не надає навіть інвесторам.

До слова, до кінця цього тижня платформа планує повністю відновити виведення коштів, скасувавши обмеження, які досі діють щодо окремих активів і мереж.