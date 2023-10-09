Ізраїльський центробанк продасть 30 мільярдів доларів для підтримки курсу нацвалюти

Нова атака на Ізраїль, спричинила значні коливання курсу. Після військового вторгнення, шекель впав на граничний мінімум вперше за останні 8 років.

Економічна політика Ізраїлю

Ізраїльський банк оголосив, що з золото-валютних резервів буде продано 30 мільярдів доларів. Це необхідно для того аби волатильність обмінного курсу шекелю знизилась. Така реформа має нормалізувати роботу банківської системи.

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Додатково, буде збільшена ліквідність ринку орієнтовно на 15 мільярдів доларів. Видання Bloomberg повідомляє, що за останні 2 роки Ізраїль вперше продав валюту і запровадив інтервенцію центробанку.

Банк Ізраїлю продовжить моніторити зміну ситуації, стежити за всіма ринками та залучати всі доступні інструменти у разі потреби.

– повідомляє ізраїльський центробанк