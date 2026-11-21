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Що робити, якщо термінал двічі списав гроші з картки

Якщо під час оплати покупки термінал двічі списав однакову суму, насамперед потрібно перевірити банківський застосунок, повідомляє Finance.ua. Річ у тім, що не кожне подвійне відображення операції означає фактичне списання коштів.

Наприклад, одна транзакція може мати статус "успішно", а друга – "в обробці", "очікує" або "заблоковано". У такому разі друга сума може бути лише тимчасово зарезервована на рахунку. Після завершення обробки платежу таке резервування скасовується, а кошти знову стають доступними власнику картки.

Зверніть увагу! Якщо ж обидві операції мають статус виконаних, потрібно зберегти чеки та зафіксувати інформацію про кожну транзакцію. Зокрема, варто перевірити дату й час платежів, суму, назву торговельної точки та ідентифікатори операцій.

Наступний крок – звернутися до продавця або адміністрації закладу, де відбувалася оплата. Потрібно повідомити про подвійне списання та попросити перевірити, чи справді магазин отримав оплату двічі. Якщо продавець підтвердить помилку, він може оформити повернення коштів через платіжний термінал.

Водночас не варто повторно оплачувати покупку, якщо незрозуміло, чи пройшла перша транзакція. Також не потрібно передавати продавцю PIN-код, CVV-код або паролі від банківського застосунку.

Як повернути гроші та куди звертатися зі скаргою

Якщо продавець не може допомогти або відмовляється повертати кошти, необхідно звернутися до банку, який випустив картку. Це можна зробити через контакт-центр, чат у мобільному застосунку або у відділенні фінансової установи.

У банку потрібно повідомити, що одна покупка була оплачена один раз, але з рахунку відбулося два списання. Також варто подати заяву на оскарження спірної платіжної операції. Для її розгляду можуть знадобитися копії чеків, дата й сума покупки, назва торговельної точки та номери транзакцій.

Відповідно до Закону України "Про платіжні послуги", надавачі платіжних послуг несуть відповідальність за неналежне виконання платіжних операцій. Зокрема, стаття 86 визначає відповідальність за помилкові та неакцептовані операції. Водночас конкретний порядок повернення коштів залежить від обставин списання та результатів перевірки.

Важливо! Отримайте від банку підтвердження реєстрації звернення та уточнити строки розгляду претензії. Якщо фінансова установа не вирішує проблему або не надає належної відповіді, клієнт може подати скаргу до Національного банку України.

Для цього можна скористатися офіційним сайтом НБУ або звернутися до його контактного центру. Регулятор розглядає звернення споживачів фінансових послуг і може вимагати від банку пояснень щодо ситуації.

Отже, якщо термінал двічі списав гроші за одну покупку, спочатку потрібно перевірити статус обох операцій, а потім звернутися до продавця та свого банку. Головне – не зволікати зі зверненням і зберігати всі документи, які підтверджують оплату.

Раніше ми писали, що регулярні перекази від різних людей на банківську картку можуть привернути увагу фінансового моніторингу. Водночас сама кількість відправників не є автоматичною підставою для блокування рахунку – значення мають характер операцій, їхні суми та відповідність фінансовому профілю клієнта.