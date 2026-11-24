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Чи можна повернути гроші, якщо покупку оплатили двічі

Так, якщо покупець двічі заплатив за один товар або послугу, він має право вимагати повернення зайво сплачених коштів. Така ситуація може виникнути через неуважність під час розрахунку, повторне натискання кнопки оплати в інтернет-магазині або технічний збій платіжного термінала, пише "Мінфін".

Водночас спочатку потрібно переконатися, що відбулося саме подвійне списання. Річ у тім, що в банківському застосунку іноді відображаються дві однакові операції, хоча одна з них ще не завершена. Наприклад, перший платіж може мати статус виконаного, а другий – очікувати підтвердження або перебувати в обробці.

Зверніть увагу! У такому випадку кошти можуть бути лише тимчасово заблоковані на рахунку. Після завершення обробки транзакції резервування скасовується, а гроші знову стають доступними власнику картки.

Якщо ж обидві операції мають статус успішних, варто зберегти чеки та зафіксувати інформацію про кожен платіж: дату й час, суму, назву торговельної точки та ідентифікатори транзакцій.

Наступний крок – звернутися до продавця або адміністрації магазину. Потрібно повідомити про подвійну оплату та попросити перевірити, чи справді торговельна точка отримала гроші двічі. Якщо помилку підтвердять, продавець може оформити повернення зайво сплаченої суми.

Важливо! Якщо покупець випадково двічі оплатив товар самостійно, а не через технічну помилку термінала, потрібно повідомити про це продавця та надати обидва підтвердження платежів. Не варто погоджуватися на повторну оплату, доки не з'ясовано статус першої транзакції.

Як повернути гроші через банк, якщо магазин відмовляє

Якщо магазин не може допомогти або відмовляється повертати переплату, покупець може звернутися до банку, який випустив платіжну картку. Це можна зробити через контакт-центр, чат у мобільному застосунку або у відділенні фінансової установи.

Під час звернення потрібно повідомити, що за одну покупку відбулося два списання. Також варто попросити зареєструвати заяву на оскарження повторної платіжної операції.

Для перевірки банку можуть знадобитися:

дата й час обох транзакцій;

сума кожного списання;

назва магазину або отримувача платежу;

номери операцій;

копії банківських і касових чеків.

Відповідно до статті 86 Закону України "Про платіжні послуги", надавач платіжних послуг несе відповідальність перед користувачем за неналежне виконання платіжних операцій, якщо не доведе, що виконав їх належним чином. Стаття 88 цього закону також визначає порядок повернення коштів у разі помилкових, неналежних або неакцептованих платіжних операцій.

Якщо банк не реагує на звернення або не допомагає розв'язати проблему, споживач може подати скаргу до Національного банку України. Для цього можна скористатися спеціальною формою звернення на офіційному сайті регулятора.

Зверніть увагу! Водночас важливо не передавати працівникам магазину або стороннім особам PIN-код картки, CVV-код, паролі від банківського застосунку та SMS-коди. Для перевірки подвійної оплати ці конфіденційні дані не потрібні.

Отже, якщо за одну покупку гроші списали двічі, повернути переплату цілком реально. Головне – перевірити статус транзакцій, зберегти підтвердження оплати та вчасно звернутися до продавця або банку.

До речі, регулярні перекази від різних людей на банківську картку можуть привернути увагу фінансового моніторингу. Водночас сама кількість відправників не є автоматичною підставою для блокування рахунку – значення мають характер операцій, їхні суми та відповідність фінансовому профілю клієнта.