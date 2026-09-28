Коли за продаж власних речей податки не нараховують

Якщо людина продає власні вживані речі, якими вона раніше користувалася, такий продаж сам по собі не означає, що потрібно реєструватися як підприємець і сплачувати податки. Державна податкова служба прямо розмежовує несистематичний продаж особистих вживаних речей та підприємницьку діяльність.

За позицією ДПС, продаж власного вживаного майна наразі не є об'єктом податкового контролю та не розглядається як підстава для фінансової чи адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства.

Зверніть увагу! Це стосується ситуацій, коли людина, наприклад, продає непотрібний одяг, взуття, меблі, побутову техніку або інші особисті речі через OLX, соціальні мережі чи інші майданчики. Важливим є саме характер таких операцій: людина позбавляється власного майна, а не регулярно купує товари для подальшого перепродажу.

Тобто сам факт того, що гроші за продану річ надійшли на банківську картку, не перетворює звичайний продаж особистого майна на підприємницьку діяльність.

При цьому Податковий кодекс України не містить окремого визначення терміна "вживані товари". У законодавстві продаж товарів визначається як операції, що передбачають передачу права власності на них за плату або компенсацію.

Важливо! Тому для оцінки ситуації важливі не стільки сам майданчик, де розміщене оголошення, чи спосіб отримання грошей, скільки характер продажів та їхня систематичність.

Коли продаж речей може стати підприємницькою діяльністю

Інша ситуація виникає, якщо людина регулярно продає товари протягом тривалого часу та робить це саме для отримання прибутку. ДПС зазначає, що системний продаж товарів через маркетплейси або соціальні мережі може мати ознаки підприємницької діяльності.

Наприклад, якщо людина постійно купує одяг, електроніку чи інші товари, щоб потім перепродати їх дорожче, це вже відрізняється від продажу власних непотрібних речей. У такому випадку фізична особа має зареєструватися як суб'єкт господарювання та сплачувати податки відповідно до обраної системи оподаткування.

Пам'ятайте! Окремо ДПС звертає увагу на продаж вживаних товарів, які не є особистими речами. Якщо фізична особа отримує дохід від такого продажу іншій фізичній особі, цей дохід підлягає декларуванню, а ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18%, ще 5% становить військовий збір.

Наприклад, якщо йдеться не про продаж власного старого одягу, а про регулярний перепродаж товарів, ситуація вже може мати податкові наслідки. У такому випадку питання виникає не через сам факт продажу вживаної речі, а через систематичну діяльність із метою отримання прибутку.

За доходами, які підлягають декларуванню, фізична особа має подати річну декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року, що настає за звітним, а визначене податкове зобов'язання сплатити до 1 серпня.

Таким чином, разовий або несистематичний продаж власних уживаних речей не означає автоматичного виникнення податку. Водночас регулярний перепродаж товарів для заробітку вже може розглядатися як підприємницька діяльність, для якої потрібна державна реєстрація та сплата відповідних податків.

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