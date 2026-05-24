Податки для пенсіонерів: скільки відраховують із зарплати після виходу на пенсію

Після оформлення пенсії частина українців не залишає роботу та продовжує отримувати заробітну плату. У зв’язку з цим багатьох цікавить, як оподатковуються такі доходи.

Які податки сплачують пенсіонери?

Після виходу на пенсію частина українців продовжує працювати, аби мати додатковий дохід. Однак офіційне працевлаштування означає, що із зарплати пенсіонерів, як і для інших працівників, автоматично утримують податки та збори, повідомляє Пенсійний фонд.

У 2026 році працюючі пенсіонери в Україні сплачують стандартні податки із заробітної плати. Йдеться про податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військовий збір – 5%. Фактично загальне податкове навантаження на офіційну зарплату становить 23%.

Наприклад! Якщо пенсіонер отримує 10 тисяч гривень заробітної плати, із цієї суми вирахують 1 800 гривень ПДФО та 500 гривень військового збору. У результаті після сплати податків людина фактично отримає 7 700 гривень "на руки".

При цьому податок на доходи фізичних осіб утримують не лише із зарплати. Він також застосовується до премій, частини додаткових виплат та доходів за цивільно-правовими договорами.

Чи потрібно платити податки із пенсії?

Для більшості українців пенсія не оподатковується. Водночас окремі правила діють для громадян із високими доходами. Податки можуть нараховуватися у випадках, коли пенсійні виплати перевищують встановлений державою ліміт.

Важливо! Під час розрахунку також враховують інші доходи людини: зарплату, дивіденди, оренду майна чи інші прибутки.

Таким чином, частина пенсіонерів із високим рівнем доходу може сплачувати податки не лише із зарплати, а й із пенсійних виплат.

Які доходи не оподатковуються?