Починається хайп та істерія, – Милованов сказав, чи варто купувати долар

Медіахвиля про вторгнення Росії б'є по українській економіці. В результаті в українців починається істерика.

Відтак вони починають купувати долари. Чи варто це робити в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі пояснив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

До теми Ризиків такого сценарію немає, – у KSE сказали, що чекає на долар

Милованов: Істерія шкодить Україні

Він вважає, що гривня посилиться, щойно мине істерія. Адже наразі на тлі песимістичних новин українці масово хочуть купувати долари.

Є хайп, нагнітання, істерія, які завдають шкоду Україні і створюють недовіру та істерику,

– наголосив Милованов.

За його словами, на істерії, звичайно, попит на долари збільшується. Однак коли вона припиняється, виявляється, що людина купила долари дорожче.

Він (долар – 24 канал) може знову переоцінитися, курс гривні зміниться і людина навіть втратить на цьому. Тимофій Милованов Президент Київської школи економіки

Як розповів президент Київської школи економіки, він наразі долари не купує. Однак потрібно мати грошову "подушку безпеки" з різних валют.

Милованов у програмі "Що це було?" Сергія Лещенка: дивіться відео

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