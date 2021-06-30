Нащадок Волта Діснея радить Баффету віддати свої статки державі: чому вона вважає, що так краще

Племінниця легендарного Волта Діснея Ебігейл не погоджується з рішенням мільярдера Воррена Баффета віддати усі свої гроші на благодійність. Вона переконана, що 99% багатства геніального інвестора має отримати держава.

Воррен Баффет уже пожертвував майже половину своїх статків. І він впевнено рухається до своєї мети. Нещодавно інвестор віддав кільком благодійним фондам 4,1 мільярда доларів.

Варте уваги Жодних секретів: головні правила жінок-інвесторів на фінансових ринках

Нащадок Волта Діснея не погоджується з Ворреном Баффетом

Загалом племінниця Волта Діснея вважає, що його мільярди можна використати по-іншому та з більшою користю. На її думку, Баффет краще б віддав усі свої гроші державі.

Я думаю Воррен Баффет хороша людина з добрим серцем. Але більша частина цих грошей була б витрачена урядом більш справедливо та підзвітно,

– написала Ебігейл Дісней у твіттер.

Нікого не дивує така точка зору Ебігейл Дісней, оскільки нещодавно вона розкритикувала візію Баффета у журналі The Atlantic. За її словами, ідеологія "уряд поганий, і йому не можна довіряти гроші" змушує мільярдерів мінімізувати свої податкові рахунки.

Вона успадкувала частину сімейного багатства у 21-річному віці. Тоді радники меценатки запевняли її, що бюрократи втратять усі її гроші. Проте, з того часу погляди Дісней сильно змінилися. Її турбує, як мільярдери можуть жити, коли їхнє багатство вимагає соціальної структури, яка залишає мільйони людей в "постійному жаху" стосовно:

їжі,

житла,

охорони здоров'я,

інших базових потреб.

Цікаво, що Ебігейл Дісней повністю підтримує рішення Маккензі Скотт (колишня дружина Джеффа Безоса) пожертвувати більше ніж 8 мільярдів доларів різноманітним благодійним організаціям.