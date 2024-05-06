Золоті часи уже минули: чого можна очікувати від ОПЕК+ та чому Росії варто остерігатися

ОПЕК+ скорочує видобуток нафти з кінця 2022 року. Проте в МВФ очікують, що уже з липня нафтовий картель може змінити свою політику. Про те, чого варто очікувати, та про поточні справи в ОПЕК+ – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Економіст та очільник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський ексклюзивно розповів про аспекти щодо ОПЕК+ та ринку, на які варто звернути увагу, а також поділився думкою щодо ролі Саудівської Аравії, яку називають лідером нафтового картелю, та майбутнього Росії на ринку.

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Що відбувається з ОПЕК+ та потенційне рішення щодо пропозиції

Вплив ОПЕК+ стає менш визначальним. Є країни, які мають значний обсяг видобутку нафти, які не входять в ОПЕК. Зокрема, це США, Іран, а також є інші країни, які зможуть потенційно налагодити власне видобування нафти.

В останні кілька років зі складу ОПЕК+ вийшли відразу кілька країн. Йдеться про Анголу, Катар, Індонезію та Еквадор.

Тому можна сказати про те, що їхня політика високих цін на нафту вже минула. Вони зараз намагаються наздогнати потяг, який вже відходить. Це спроба змінити якимось чином конфігурацію, аби впливати на світові ринки. У результаті це просто-таки призведе до зменшення їхнього доходу.

Тому ініціативи ОПЕК+ – це спроби, на думку економіста, повернути ті золоті часи, які у них були. Ілля Несходовський вважає, що їм не вдасться реалізувати цей намір. Проте зараз не можна передбачити буде нафтовий картель збільшувати чи зменшувати обсяги видобування.

За його словами, їм треба змиритися, що той вплив, який був умовно 15 років тому, сьогодні просто відсутній. Водночас експерт підмітив, що, можливо, взагалі зміниться склад гравців на цьому ринку, згадавши про Росію.

Що таке ОПЕК Це картель, створений нафтовидобувними країнами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти. Членами організації наразі є 12 країн: Алжир, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія.



На тлі різкого падіння цін на нафту у 2016 році до ініціатив ОПЕК для контролю ситуації на ринку вирішили долучитися ще 10 країн – Росія, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзія, Оман, Південний Судан та Судан. Це і стало ОПЕК+.

Що може очікувати на Росії

За словами очільника аналітичного напряму мережі "АНТС", Росія внаслідок введених санкцій поступово буде вимушена зменшувати обсяги видобування нафти.

Ілля Несходовський Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС"

Технології, які не поступають в Росію, викачування зі свердловин, які в них зараз є, які виснажуються, а далі це призведе до питання доцільності участі Росії в цьому.

Економіст вважає, що єдиний правильний крок для ОПЕК, щоб врегулювати поточну ситуацію, – це пожертвувати одним гравцем для того, аби забезпечити собі стабільно високі прибутки в майбутньому. Йдеться саме про Росію.

Вплив та плани Саудівської Аравії

Саудівська Аравія, на відміну від інших країн, має величезний потенціал і, найголовніше, вона може дуже швидко реагувати на зміну попиту і пропозиції на ринку, таким чином збільшувати або зменшувати обсяги видобування нафти протягом дуже короткого періоду. Інші країни не мають такої можливості. Росія точно не може так швидко реагувати.

За словами експерта, варто враховувати, що обсяги видобування сировини у Саудівській Аравії наразі зберігаються на дуже низькому рівні. Це означає, що країна може забезпечувати протягом певного часу такий рівень видобутку нафти, який просто зробить аналогічну діяльність для всіх інших нерентабельною. Тому однозначно Саудівська Аравія має визначальний вплив на нафтовий ринок.

Важливо! Колись Росія мала необережність посваритися з Саудівською Аравією, що по факту призвело до революції на ринку нафти під проводом Ер-Ріяд. Тоді саудити запропонували для європейських постачальників власну нафту за низькими цінами.

Як результат Росії прийшлося фактично сідати за стіл переговорів і в чомусь поступатися, аби відновити той статус-кво. Проте ціни на нафту тоді були дуже низькими, що, звичайно, вдарило по Росії, розповів Ілля Несходовський.

Якщо говорити про економічне зростання, то Саудівська Аравія проводила правильну політику стосовно своєї економіки й переорієнтовувала її на інші джерела прибутку: розвивала туристичну галузь та інші види виробництва. Найімовірніше, Ер-Ріяд буде продовжувати таку політику й надалі.