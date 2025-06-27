Смогут ли продать "Северный поток-2"

Согласно действующему законодательству Германии, правительство не имеет оснований блокировать продажу компании Nord Stream 2 AG, поскольку она зарегистрирована в Швейцарии. Впрочем, Минэкономики страны уже изучает возможность внесения поправок в правовые нормы, регулирующие контроль за иностранными инвестициями, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как отмечается, правительство Германии отвергает предложения восстановить проект газопровода.

Важно! Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно выразил поддержку инициативе Европейского союза включить поврежденные участки газопроводов в список санкций против России.

Слухи вокруг продажи "Северного потока-2"

Спекуляции относительно будущего газопровода активизировались после того, как президент США Дональд Трамп в начале года призвал к прекращению войны между Россией и Украиной.

Кроме того, некоторые представители энергетической отрасли Восточной Германии выступили за возвращение к использованию более дешевого российского трубопроводного газа.