Смогут ли продать "Северный поток-2"
Согласно действующему законодательству Германии, правительство не имеет оснований блокировать продажу компании Nord Stream 2 AG, поскольку она зарегистрирована в Швейцарии. Впрочем, Минэкономики страны уже изучает возможность внесения поправок в правовые нормы, регулирующие контроль за иностранными инвестициями, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Как отмечается, правительство Германии отвергает предложения восстановить проект газопровода.
Важно! Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно выразил поддержку инициативе Европейского союза включить поврежденные участки газопроводов в список санкций против России.
Слухи вокруг продажи "Северного потока-2"
Спекуляции относительно будущего газопровода активизировались после того, как президент США Дональд Трамп в начале года призвал к прекращению войны между Россией и Украиной.
Кроме того, некоторые представители энергетической отрасли Восточной Германии выступили за возвращение к использованию более дешевого российского трубопроводного газа.
Что такое "Северный поток-2"
"Северный поток-2" – это газопровод, который должен был транспортировать природный газ из России в Германию через Балтийское море, минуя Украину. Его длина – примерно 1 234 километра, а проектная мощность – 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод так и не был введен в эксплуатацию, а в сентябре 2025 года обе нитки "Северного потока" были повреждены в результате взрывов.