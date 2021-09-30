Після злету до 7-річного максимуму: ціни на природний газ різко впали

На ринку природного газу почала змінюватися ситуація. Після злету до 7-річного максимуму вартість газу впала відразу на 8%. Чого чекати далі – читайте нижче.

У вересні вартість природного газу стрімко пішла вгору на фоні енергетичної кризи в Європі. Це призвело до рекордного подорожчання електроенергії. Загалом вересневі ф'ючерси на газ зросли в ціні на 26%, тоді як вартість сировини з початку року майже подвоїлася. За даними Trading Economics, на початку 2021 року ціна природного газу коливалася на рівні 2 доларів за унцію.

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Коливання на ринку природного газу

Ф'ючерси на доставку природного газу у листопаді на торгах впали до 5,42 долара за британську теплову унцію. Після цього вартість знову трішки піднялася – до 5,47 долара за унцію. Це найбільший спад на ринку після стрімкого зростання цін у січні 2021 року. Згідно з даними Henry Hub, актуальна ціна сировини коливається на рівні 5,56 долара за британську теплову унцію.

Актуальна вартість природного газу / Інфографіка Trading Economics

Проте деякі експерти вважають, що це тимчасовий спад. Зокрема, у компанії Oanda вважають, що поточна ситуація на ринку газу свідчить про формування прямо протилежної тенденції. Ринок природного газу має проблеми з постачанням і малоймовірно, що це зміниться найближчим часом. Важливими факторами впливу також є: