В сентябре стоимость природного газа стремительно пошла вверх на фоне энергетического кризиса в Европе. Это привело к рекордному подорожанию электроэнергии. В общем сентябрьские фьючерсы на газ выросли в цене на 26% , тогда как стоимость сырья с начала года почти удвоилось. По данным Trading Economics , в начале 2021 года цена природного газа колебалась на уровне 2 долларов за унцию.

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Колебания на рынке природного газа

Фьючерсы на доставку природного газа в ноябре на торгах упали до 5,42 доллара за британскую тепловую унцию. После этого стоимость снова немного поднялась – до 5,47 доллара за унцию. Это наибольший спад на рынке после стремительного роста цен в январе 2021 года. Согласно данным Henry Hub , актуальная цена сырья колеблется на уровне 5,56 доллара за британскую тепловую унцию.

Актуальная стоимость природного газа / Инфографика Trading Economics

Однако некоторые эксперты считают, что это временный спад. В частности, в компании Oanda считают, что текущая ситуация на рынке газа свидетельствует о формировании прямо противоположной тенденции. Рынок природного газа имеет проблемы с поставками и маловероятно, что это изменится в ближайшее время. Важными факторами влияния также: