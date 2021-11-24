Після заяви США про стратегічний резерв: чому аналітик прогнозує стрімке зростання цін на нафту

Адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена вважає, що ситуація з вартістю нафти становить загрозу для відновлення світової економіки. Тому США вирішили вивільнити нафту зі стратегічних резервів країни. До схожих кроків готуються й інші великі споживачі. Проте один аналітик вважає, що це навряд чи завадить цінам на чорне золото стрімко піти вгору.

Засновник та редактор інформаційного бюлетеня Schork Report Стівен Шорк вважає, що поява на ринку мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів не сприятиме зниженню цін на сировину.

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План дій держав-споживачів

Президент Джо Байден оголосив, що США випустять 50 мільйонів барелів зі своїх запасів у найближчі місяці у рамках глобального плану країн-споживачів з метою "заспокоєння" стрімкого зростання цін на паливо. До США також приєдналися:

Китай,

Індія,

Японія,

Велика Британія,

Південна Корея.

Велика Британія готова вивільнити приблизно 1,5 мільйона барелів нафти зі своїх резервів, тоді як Індія – 5 мільйонів барелів чорного золота. Китай, Японія та Південна Корея поки що не назвали конкретні цифри.

Ціни на нафту можуть стрімко піти вгору

Згідно з даними Управління енергетичної інформації США , у 2021 році світ споживаєбарелів нафти за добу, тоді як роком раніше ця цифра дорівнювалабарелів на день. Очікують, що у 2022 році світовий обсяг споживання чорного золота зросте дона добу.

Аналітик наголосив, що стратегічні запаси чорного золота перш за все існують для компенсації короткострокових та неочікуваних перебоїв постачання, а не для маніпулювання ціною. Тому Шорк прогнозує, що цей план не спрацює.

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Ми говоримо про 50 мільйонів барелів від США, потенційно інші 50 мільйонів від наших партнерів. Це 100 барелів нафти, тобто обсяг одного дня глобального попиту на сиру нафту,

– підмітив аналітик.

Він додав, що є чимало ставок на те, що вартість нафти зросте до 100 доларів за барель. За словами Шорка, це може статися уже в першому кварталі 2022 року, особливо якщо у Північній півкулі буде холодна зима. На момент створення цього матеріалу актуальна вартість нафти згідно з Bloomberg становить: