"Приватбанк" та Ощадбанк можуть приватизувати: Пишний назвав ключову умову
Голова НБУ допускає можливість приватизації двох українських банків у майбутньому. Щоправда, посадовець зазначає, що для цього потрібне комплексне стартегічне бачення.
Приватизація "Приватбанку" та Ощадбанку
Про те, чи можуть продати акції банків, розповів Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень НБУ з монетарної політики.
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За словами голови Нацбанку, приватизація державних банків можлива. Однак для цього потрібно ухвалити рішення відповідно до комплексної стратегії розвитку державного банківського сектору.
Приват – чому ні? Ощад – чому ні? У кожного держбанку є ті чи інші напрацювання, домовленості, рівень зацікавленості з інвесторами. Десь ЄБРР, десь IFC, десь інші інвестори,
– зазначив Пишний.
Зокрема він пояснив, що анонсована стратегія якраз має визначати сектори роботи держбанків. Тобто за цим планом і можна погодити приватизацію.
Зокрема стратегія визначає показники ефективності, можливе роздержавлення. Щоправда, ці умови потрібно узгоджувати з планом розвитку фондового ринку.
Водночас Андрій Пшний акцентував, що всі напрацювання та ініціативи щодо питання варто збирати в єдине комплексне бачення. А стратегію розвитку державного банківського сектору мають підготувати до кінця червня. Далі ж буде етап обговорення.
До слова, голова НБУ додав, що Національний банк буде одним з учасників дискусії. Стратегія розвитку фінансового сектору в Україні – це своєрідний державний план. Мета створення такого документа – забезпечення стабільності в економіці, зокрема макроекономіці, також залучення інвестицій та розвиток у питанні євроінтеграції.
Нагадаємо, що в коментарі 24 Каналу фінансовий експерт Руслан Чорний пояснив, що приватизацію "Приватбанку" розглядали й раніше. Однак саме зараз на ринку з'являються сприятливі умови для цього.