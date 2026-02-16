Пільговий проїзд в Україні: як безоплатно користуватися транспортом

Чимало пільговіків в Україні мають право на безоплатний проїзд. Таким чином держава дозволяє їм зекономити на користування транспортом.

Хто має право на безоплатний проїзд?

Мова йде про автобуси, трамваї, тролейбуси тощо, про що зазначають у Департаменті соціальної та ветеранської політики.

Не платити за проїзд можуть такі особи:

учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції гідності;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

особа, яка супроводжує людину з інвалідністю внаслідок війни I групи (на безоплатний проїзд має право лише одна людина);

реабілітовані особи;

українці, які віднесені до категорії I, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які належать до категорії 2;

діти, що мають інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;

особи з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи;

діти з інвалідністю; особа, яка супроводжує осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (теж не більше однієї людини);

військові, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій;

батьки військових, які загинули чи померли або зникли безвісти під час проходження військової служби; член сім'ї померлого ветерана війни;

особи, яким видано посвідчення бійця-добровольця та члени сімей загиблих (померлих) таких осіб;

колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;

колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю;

ветерани;

діти з багатодітних сімей та батьки;

пенсіонери за віком;

непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80-річного віку;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Зверніть увагу! Учні закладів загальної середньої освіти можуть не платити за проїзд з 1 вересня по 1 липня, так само як і курсанти вищих військових навчальних закладів.

Видача талонів на пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснюється органом місцевого самоврядування. Про це повідомляють у Дії.

Для цього потрібно подати заяву на отримання послуги можна особисто або через законного представника – поштою. Надається заява, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документ, що підтверджує право на пільги.

Важливо! Водночас для користування безоплатним проїздом військовим достатньо показати посвідчення УБД, а пенсіонерам – пенсійне посвідчення. Однак у столиці пенсіонерам потрібна "Картка киянина", а у Львові – карта Леокарт.

Що ще слід знати про безоплатний проїзд?