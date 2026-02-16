Льготный проезд в Украине: как бесплатно пользоваться транспортом

Немало льготников в Украине имеют право на бесплатный проезд. Таким образом государство позволяет им сэкономить на пользовании транспортом.

Кто имеет право на бесплатный проезд?

Речь идет об автобусах, трамваи, троллейбусы и т.д., о чем отмечают в Департаменте социальной и ветеранской политики.

Читайте также Uklon будет работать в комендантский час еще в 7 городах: какую скидку можно получить

Не платить за проезд могут такие лица:

участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции достоинства;

лица с инвалидностью вследствие войны;

лицо, которое сопровождает человека с инвалидностью вследствие войны I группы (на бесплатный проезд имеет право только один человек);

реабилитированные лица;

украинцы, которые отнесены к категории I, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которые относятся к категории 2;

дети, имеющие инвалидность, связанную с Чернобыльской катастрофой;

лица с инвалидностью I, II и III группы;

дети с инвалидностью; лицо, сопровождающее лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (тоже не более одного человека);

военные, которые стали лицами с инвалидностью вследствие боевых действий;

родители военных, погибших или умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы; член семьи умершего ветерана войны;

лица, которым выдано удостоверение бойца-добровольца и члены семей погибших (умерших) таких лиц;

бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания;

бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признаны лицами с инвалидностью;

ветераны;

дети из многодетных семей и родители;

пенсионеры по возрасту;

неработающее трудоспособное лицо, которое осуществляет уход за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или престарелым, достигшим 80-летнего возраста;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Обратите внимание! Ученики учреждений общего среднего образования могут не платить за проезд с 1 сентября по 1 июля, так же как и курсанты высших военных учебных заведений.

Выдача талонов на льготный проезд отдельных категорий граждан осуществляется органом местного самоуправления. Об этом сообщают в Дії.

Для этого нужно подать заявление на получение услуги можно лично или через законного представителя – по почте. Предоставляется заявление, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право на льготы.

Важно! В то же время для пользования бесплатным проездом военным достаточно показать удостоверение УБД, а пенсионерам – пенсионное удостоверение. Однако в столице пенсионерам нужна "Карточка киевлянина", а во Львове – карта Леокарт.

Что еще следует знать о бесплатном проезде?