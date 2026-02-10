Будьте уважні: саме ці пенсіонери мають право безоплатно їздити в потягах

Українські пенсіонери мають право на різного роду пільги. Наприклад, безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. Йдеться, зокрема, про тролейбуси, автобуси

Чи можуть пенсіонери не платити за проїзд у залізничному транспорті

Пенсіонери мають змогу безоплатно їздити у приміському залізничному транспорті, йдеться у постанові Кабінету міністрів "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Читайте також Українці можуть отримати пенсію іншої країни: яких умов потрібно дотримуватися

Аби ця пільга діяла, пенсіонеру потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. Якщо документ відсутній, то особа може навіть отримати штраф за несплачений проїзд.

Зверніть увагу! На поїздки у потягах далекого сполучення, пільга не діє. Квитки необхідно купувати за повну ціну.

Водночас придбати дешевший квиток частина пенсіонерів може, якщо скористається програмою від "Укрзалізниці", йдеться у Додатку 2 до "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

Така можливість доступна з 1 жовтня по 15 травня. Ця пільга діє, якщо пенсіонер підпадає під одну з вказаних категорій:

пенсіонера офіційно визнано жертвою нацистських переслідувань;

він є людиною з інвалідністю I, II або III групи;

є батьками загиблих, померлих або зниклих безвісти військових тощо.

Важливо! Знижка визначається, залежно від категорії до якої належить особа. Для деяких вона сягає 100%.

Які ще пільги мають українські пенсіонери?