Будьте внимательны: именно эти пенсионеры имеют право бесплатно ездить в поездах

Украинские пенсионеры имеют право на разного рода льготы. Например, бесплатный проезд в некоторых видах транспорта. Речь идет, в частности, о троллейбусах, автобусах

Могут ли пенсионеры не платить за проезд в железнодорожном транспорте

Пенсионеры могут бесплатно ездить в пригородном железнодорожном транспорте, говорится в постановлении Кабинета министров "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Чтобы эта льгота действовала, пенсионеру нужно иметь при себе пенсионное удостоверение. Если документ отсутствует, то лицо может даже получить штраф за неоплаченный проезд.

Обратите внимание! На поездки в поездах дальнего следования, льгота не действует. Билеты необходимо покупать за полную цену.

В то же время приобрести более дешевый билет часть пенсионеров может, если воспользуется программой от "Укрзализныци", говорится в Приложении 2 к "Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Такая возможность доступна с 1 октября по 15 мая. Эта льгота действует, если пенсионер подпадает под одну из указанных категорий:

пенсионер официально признан жертвой нацистских преследований;

он является человеком с инвалидностью I, II или III группы;

является родителем погибшего, умершего или пропавшего без вести военного и так далее.

Важно! Скидка определяется, зависимости от категории к которой принадлежит лицо. Для некоторых она достигает 100%.

Какие еще льготы имеют украинские пенсионеры?