Усі пільги для пенсіонерів у травні: що можна отримати безкоштовно вже зараз

Пенсіонери в Україні можуть розраховувати не лише на основну пенсію, а й на доплати, пільговий проїзд, знижки на ліки та оплату комунальних послуг. Що саме передбачено і як оформити ці пільги, читайте далі.

Які мають пільги пенсіонери в Україні?

Окрім основної пенсії, в Україні передбачена ціла система додаткової підтримки. Вона включає як грошові надбавки, так і різні пільги, які залежать від віку, статусу та умов життя пенсіонера, пише Судово-юридична газета.

Цікаов Яка буде пенсія якщо зарплата 30 тисяч гривень

Насамперед варто звернути увагу на вікові доплати. Після 65 років пенсія може бути підвищена, якщо її розмір є нижчим за встановлений рівень. Далі діють щомісячні надбавки: у 70-74 роки це 300 гривень, у 75-79 років 456 гривень, а після 80 років 570 гривень.

Однак такі доплати призначаються автоматично, якщо загальний розмір пенсії не перевищує визначену межу.

Також пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Йдеться про тролейбуси, трамваї, комунальні автобуси та приміські електрички. Водночас ця пільга не поширюється на приватні перевезення.

Важливо! Пенсіонери мають право податкові пільги. Зокрема, вони звільняються від сплати земельного податку в межах установлених норм. Також власники авто можуть отримати знижку на обов’язкове страхування.

Чи є пільги на комуналку для пенсіонерів?

Важливою частиною підтримки є знижки на комунальні послуги. Для окремих категорій, зокрема учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих військових, вони можуть становити від 50 до 100 відсотків.

Важливо! Для інших громадян діє система житлових субсидій, яку розраховують індивідуально, зауважує Пенсійний фонд.

Окремі умови передбачені для мешканців сільської місцевості. Якщо пенсіонер працював у сфері освіти, медицини, культури або фармації і має відповідний стаж, він може отримати повну компенсацію витрат на опалення за умови проживання в селі.

Чи є знижки на ліки для пенсіонерів?

Ще один напрям підтримки це програма "Доступні ліки". За рецептом лікаря частину препаратів можна отримати безкоштовно або з невеликою доплатою.

Ціквао! Ті, хто продовжує працювати, не втрачають права на більшість пільг. А пенсіонери, які є підприємцями, звільняються від обов’язкової сплати єдиного соціального внеску за себе.

Оформити пільги можна через Пенсійний фонд. Це доступно як особисто, так і онлайн через відповідні сервіси.

Що ще слід знати пенсіонерам в Україні?