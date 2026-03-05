Можна отримати не тільки виплати: які допомога передбачена для українців з І групою інвалідності

Українським законодавством передбачена велика кількість пільг для осіб з інвалідністю. Зокрема соціальну допомогу може отримати й І група.

Які пільги передбачені для осіб з І групою інвалідності?

Всі вони зазначені у Законі "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", про що йдеться на сайті Рівненської обласної державної адміністрації.

Так люди з інвалідністю І групи можуть отримати таку підтримку:

при амбулаторному лікуванні мають право на придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків їх вартості;

за наявності медичних показань мають право на безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками;

можуть отримати позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню;

мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі) за наявності посвідчення чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – електронного квитка, який видається на безоплатній основі;

мають право на знижку у розмірі 50% від вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

Водночас пенсія для людей з І групою інвалідності становить 100% від пенсії за віком. Тобто розмір є індивідуальним.

Особи з інвалідністю внаслідок війни І групи можуть отримати 16 867,50 гривні. Про це пише видання "На пенсії".

Зверніть увагу! А з 1 березня 2026 року мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб, інвалідність яких настала від захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для І групи інвалідності становить 11 041,85 гривні, про що повідомляли у Пенсійному фонді.

Що ще слід знати людям з інвалідністю в Україні?