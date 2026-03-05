Можно получить не только выплаты: какие помощь предусмотрена для украинцев с І группой инвалидности

Украинским законодательством предусмотрено большое количество льгот для лиц с инвалидностью. В частности социальную помощь может получить и І группа.

Какие льготы предусмотрены для лиц с I группой инвалидности?

Все они указаны в Законе "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", о чем говорится на сайте Ровенской областной государственной администрации.

Так люди с инвалидностью I группы могут получить такую поддержку:

при амбулаторном лечении имеют право на приобретение лекарственных средств по рецептам врачей с оплатой 50 процентов их стоимости;

при наличии медицинских показаний имеют право на бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками;

могут получить внеочередное обслуживание в кассах городского и междугородного транспорта, а также на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению;

имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме такси) при наличии удостоверения или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – электронного билета, который выдается на бесплатной основе;

имеют право на скидку в размере 50% от стоимости проезда на внутренних линиях (маршрутах) воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.

В то же время пенсия для людей с І группой инвалидности составляет 100% от пенсии по возрасту. То есть размер является индивидуальным.

Лица с инвалидностью вследствие войны I группы могут получить 16 867,50 гривны. Об этом пишет издание "На пенсии".

Обратите внимание! А с 1 марта 2026 года минимальный размер пенсионной выплаты для лиц, инвалидность которых наступила от заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, для I группы инвалидности составляет 11 041,85 гривны, о чем сообщали в Пенсионном фонде.

Что еще следует знать людям с инвалидностью в Украине?