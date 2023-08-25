Фальшивомонетники в ділі: як у Києві викрили групу, яка підробляла долари
25 серпня 2023, 13:57Читать новость на русском
Джерело:БЕБ
Злочинці намагалися продати пів мільйона підроблених доларів у столиці. Одного із фігуранта затримали якраз під час спроби збуту фальшивих купюр.
Працювало в групі 3 осіб
За даними Бюро економічних розслідувань у Києві було викрито фальшивомонетників. Організував злочинну схему львів'янин. Крім того, він залучив до цієї справи мешканців з Ужгорода та Києва.
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Під час затримання один із фігурантів намагався продати партію фальшивих купюр на суму в 50 мільйонів доларів. До речі, кошти були зразка 2006 року, а всі банкноти номіналом у 100 "доларів" мали високу якість.Зверніть увагу! Під час обшуків у 3 містах, де проводили свою діяльність злочинці, було виявлено та вилучено понад 70 тисяч доларів. Відтак з них 50 тисяч доларів – фальшиві.
Один із затриманих – вже під вартою. Для ще двох готують повідомлення про підозру.
Долар сягнув нового максимуму
- Станом на 23 серпня згідно з Yahoo!Finance Індекс долара США досягнув нового максимуму на рівні 103,90. Котирування виросли на 0,32%.
- За два останні місяці долар зафіксував на ринку максимальне значення.
- Загалом за серпень Індекс долара США зріс на 1,6% і на шляху до того, щоб перервати двомісячний цикл знецінення, інформує видання CNBC.