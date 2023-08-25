Працювало в групі 3 осіб
За даними Бюро економічних розслідувань у Києві було викрито фальшивомонетників. Організував злочинну схему львів'янин. Крім того, він залучив до цієї справи мешканців з Ужгорода та Києва.
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Під час затримання один із фігурантів намагався продати партію фальшивих купюр на суму в 50 мільйонів доларів. До речі, кошти були зразка 2006 року, а всі банкноти номіналом у 100 "доларів" мали високу якість.
Один із затриманих – вже під вартою. Для ще двох готують повідомлення про підозру.
Долар сягнув нового максимуму
- Станом на 23 серпня згідно з Yahoo!Finance Індекс долара США досягнув нового максимуму на рівні 103,90. Котирування виросли на 0,32%.
- За два останні місяці долар зафіксував на ринку максимальне значення.
- Загалом за серпень Індекс долара США зріс на 1,6% і на шляху до того, щоб перервати двомісячний цикл знецінення, інформує видання CNBC.