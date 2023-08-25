Працювало в групі 3 осіб

За даними Бюро економічних розслідувань у Києві було викрито фальшивомонетників. Організував злочинну схему львів'янин. Крім того, він залучив до цієї справи мешканців з Ужгорода та Києва.

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Під час затримання один із фігурантів намагався продати партію фальшивих купюр на суму в 50 мільйонів доларів. До речі, кошти були зразка 2006 року, а всі банкноти номіналом у 100 "доларів" мали високу якість.

Зверніть увагу! Під час обшуків у 3 містах, де проводили свою діяльність злочинці, було виявлено та вилучено понад 70 тисяч доларів. Відтак з них 50 тисяч доларів – фальшиві.

Один із затриманих – вже під вартою. Для ще двох готують повідомлення про підозру.

Долар сягнув нового максимуму