Працювало в групі 3 осіб

За даними Бюро економічних розслідувань у Києві було викрито фальшивомонетників. Організував злочинну схему львів'янин. Крім того, він залучив до цієї справи мешканців з Ужгорода та Києва.

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Під час затримання один із фігурантів намагався продати партію фальшивих купюр на суму в 50 мільйонів доларів. До речі, кошти були зразка 2006 року, а всі банкноти номіналом у 100 "доларів" мали високу якість.

Один із затриманих – вже під вартою. Для ще двох готують повідомлення про підозру.

Долар сягнув нового максимуму

  • Станом на 23 серпня згідно з Yahoo!Finance Індекс долара США досягнув нового максимуму на рівні 103,90. Котирування виросли на 0,32%.
  • За два останні місяці долар зафіксував на ринку максимальне значення.
  • Загалом за серпень Індекс долара США зріс на 1,6% і на шляху до того, щоб перервати двомісячний цикл знецінення, інформує видання CNBC.