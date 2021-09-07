Підприємець з Індії поповнив ряди мільярдерів: як пристрасть до хімії допомогла йому розбагатіти

Індія вже давно має репутацію "аптеки світу". З початку пандемії коронавірусу фармацевтичний сектор Індії потрапив у центр уваги всього світу. Завдяки цьому список мільярдерів поповнився новим іменем.

Ним став 60-річний засновник та очільник фармацевтичної та біотехнологічної компанії Laurus Labs Сатьянараяна Чава. Після зростання цін на акції Laurus Labs минулого тижня особистий капітал бізнесмена зріс до 1,1 мільярда доларів.

Варте уваги Протистояння Пекіна та китайських мільярдерів: як цей конфлікт вплине на фінансові ринки

Успіхи Laurus Labs

За фіскальний рік, який закінчився 31 березня 2021 року компанія збільшила свій прибуток на 70%, тоді як чистий дохід Laurus виріс відразу на 286% до 135 мільйонів доларів. Такому стрімкому зростанню сприяло відразу кілька факторів:

нова хвиля попиту на фармацевтичні інгредієнти,

розширення виробничих потужностей,

підвищення операційної ефективності.

За даними Yahoo!Finance, актуальна вартість акцій індійської компанії коливається на рівні 665 рупій (9,09 долара) за кожну. Ринкова капіталізація Laurus Labs становить 357 мільярдів рупій або 488,3 мільйона доларів. Загалом за 12 місяців цінні папери компанії подорожчали на 176%.

Актуальна вартість Laurus Labs / Інфографіка Yahoo!Finance

Що відомо про компанію Laurus Labs Сатьянараяна Чава створив власний бізнес у 2005 році, після понад 20 років у цьому бізнесі. Для того, щоб збільшити початковий капітал компанії до 14 мільйонів доларів він вклав свої збереження, позичив гроші у друзів та родичів та взяв кредити у банку. Штаб-квартира компанії знаходиться у Хайдарабаді, виробничі заводи розташовані у Вісакхапатнамі, Хайдарабаді та Бенгалуру. Основні напрямки діяльності – активні фармацевтичні інгредієнти, готові лікарські форми, синтез та біотехнології.

Реакція Сатьянараяна Чави на новий статус

Чава активно бере участь у впровадженні нових продуктів, і за останні 15 років він допоміг створити понад 50. Крім того, він разом з іншими спеціалістами, значиться як винахідник 145 патентів, які отримала фірма.

Цікаво ЄЦБ оголосив про початок проєкту з цифровим євро: Крістін Лагард розповіла про головні цілі

Для мене це лише певна частина життя. В душі я вчений. Я захоплююся хімією,

– зізнався мільярдер.

Сатьянараяна Чава зазначив, що не у захваті від свого нового статусу та заявив, що його головна мета зберегти підприємницький дух у компанії. За його словами, фірма готується до розширення та робить ставку на збереженні талантів. Саме тому Laurus співпрацює з місцевими університетами над розробкою курсів, актуальних для фармацевтичної галузі.