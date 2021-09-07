Предприниматель из Индии пополнил ряды миллиардеров: как страсть к химии помогла ему разбогатеть

Индия уже давно имеет репутацию "аптеки мира". С начала пандемии коронавируса фармацевтический сектор Индии попал в центр внимания всего мира. Благодаря этому список миллиардеров пополнился новым именем.

Им стал 60-летний основатель и глава фармацевтической и биотехнологической компании Laurus Labs Сатьянараяна Чава. После роста цен на акции Laurus Labs на прошлой неделе личный капитал бизнесмена вырос до 1,1 миллиарда долларов.

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Успехи Laurus Labs

За фискальный год, который закончился 31 марта 2021 года компания увеличила свою прибыль на 70%, тогда как чистый доход Laurus вырос сразу на 28,6% до 135 миллионов долларов. Такому стремительному росту способствовало сразу несколько факторов:

новая волна спроса на фармацевтические ингредиенты,

расширение производственных мощностей,

повышение операционной эффективности.

По данным Yahoo! Finance, актуальна стоимость акций индийской компании колеблется на уровне 665 рупий ( 9,09 доллара ) за каждую. Рыночная капитализация Laurus Labs составляет 357 миллиардов рупий или 488,3 миллиона долларов. Всего за 12 месяцев ценные бумаги компании подорожали на 176%.

Актуальная стоимость Laurus Labs / Инфографика Yahoo! Finance

Что известно о компании Laurus Labs Сатьянараяна Чава создал собственный бизнес в 2005 году, после более 20 лет в этом бизнесе. Для того чтобы увеличить начальный капитал компании до 14 миллионов долларов, он вложил свои сбережения, занял деньги у друзей и родственников и взял кредиты в банке. Штаб-квартира компании находится в Хайдарабаде, производственные заводы расположены в Висакхапатнами, Хайдарабаде и Бангалор. Основные направления деятельности - активные фармацевтические ингредиенты, готовые лекарственные формы, синтез и биотехнологии.

Реакция Сатьянараяна Чавы на новый статус

Чава активно участвует во внедрении новых продуктов, и за последние 15 лет он помог создать более 50. Кроме того, он, вместе с другими специалистами, значится как изобретатель 145 патентов, которые получила фирма.

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Для меня это лишь определенная часть жизни. В душе я ученый. Я восхищаюсь химией,

– признался миллиардер.

Сатьянараяна Чава отметил, что не в восторге от своего нового статуса и заявил, что его главная цель сохранить предпринимательский дух компании. По его словам, компания готовится к расширению и делает ставку на сохранении талантов. Именно поэтому Laurus сотрудничает с местными университетами над разработкой курсов, актуальных для фармацевтической отрасли.