Під час війни всі депозити українців будуть гарантовані державою

Уся сума банківських вкладів тепер гарантується державою. Відповідний законопроєкт схвалила Верховна Рада.

Тепер українці можуть не переживати за свої депозити. У випадку банкрутства банку держава відшкодую усю суму, якою вона б не була.

Зверніть увагу "Порівняйте з рублем": гривня просіла всього на 10%

Скасовані обмеження

До війни держава гарантувала лише 200 тисяч гривень, тобто лише таку суму могли відшкодувати у випадку банкрутства, решту – вкладник втрачав. Це обмеження скасували на час війни та ще на 3 місяці після її завершення.

По завершенню цього періоду сума граничного відшкодування вже не повернеться до попереднього рівня, а становитиме 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, що уряд надав 17 банкам державні гарантії, щоб бізнес в умовах війни міг користуватися кредитами.

Вас це може зацікавити – У світі може початися велика торговельна війна з Росією: дивіться відео