Бум на світових біржах та зростання фінансових активів допомогли американським домогосподарствам істотно збільшити свої капітали. Проте, ці дані також свідчать про те, що розрив між різними верствами населення у США збільшується.

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Капітал США під час пандемії зріс на 19 трильйонів доларів

Чистий капітал підприємств у США збільшився на 16% з кінця четвертого кварталу 2019 року по перший квартал 2021 року. Це найбільший приріст за 15 місяців з 2004 року. Головними бенефіціарами пандемії стали ті, хто володів кризовими активами.

Ті, хто входять до верхнього 1% жителів США, бачили, як їхнє багатство збільшилося на 23%, тоді як ті, хто перебуває в нижній частині цього рейтингу, побачили лише 2,5% зростання власного капіталу,

– йдеться у дослідженні Oxford Economics.

Схожа картина спостерігається і з заощадженнями: понад 80% надлишкових заощаджень у розмірі 2,6 трильйона доларів належать тим, хто входить до перших двох дохідних категорій у США (категорії людей, чий дохід потрапляє у визначений верхній та нижній рівні).

Капітал США зріс на 19 трильйонів доларів / Інфографіка Oxford Economics

Домогосподарство Це економічна одиниця, яка складається з однієї або більшої кількості осіб, вона постачає ресурси для економіки та використовує отримані за них гроші на придбання товарів і послуг, які задовольняють матеріальні потреби.

Очільник Федеральної резервної системи США Джером Павелл неодноразово вказував на непропорційні наслідки пандемії для сімей з низькими доходами з точки зору як здоров'я, так і фінансового добробуту. Доля м'якої грошово-кредитної політики центрального банку також була пов'язана з досягненням суттєвого прогресу у відновленні мільйонів робочих місць, втрачених під час кризи.