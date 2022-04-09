Перший великий іноземний брокер відмовився працювати з клієнтами з Росії

Данський брокер Saxo Bank з 6 червня припинить обслуговувати брокерські рахунки росіян та білорусів. Рішення прийняли через санкції.

Водночас обмеження не поширяться на росіян та білорусів, що мають резидентство в країнах ЄС, Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на копії листів, надісланих клієнтам компанії.

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До 6 червня російські та білоруські клієнти можуть вивести гроші з рахунку, закрити позиції або перевести цінні папери до будь-якого брокера, але такі перекази додатково перевірятимуть.

Росіян ізолюють від світу

Данський Saxo Bank – перший серед великих брокерів, який відмовився працювати з росіянами.

На початку повномасштабної війни американський Interactive Brokers попередив про ризики блокування рахунків російських клієнтів через санкції. Але все ще працює з ними.

Європейський брокер Exante заборонив росіянам та білорусам виводити гроші в доларах та рублях. До слова, компанія зареєстрована на Мальті, але її заснували росіяни.

Нагадаємо, що Росія не змогла розплатитися за євробонди у доларах і зробила це в рублях. Вже менш ніж за місяць на країну-агресорку чекає перший за понад століття суверенний дефолт в іноземній валюті.

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