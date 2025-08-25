До створення долара США світова торгівля тривалий час спиралася на одну валюту, яка виявилася по-справжньому глобальною. Її роль та значення осягнули лише через кілька століть після появи на міжнародній арені.

Яка валюта домінувала у світі до долара?

Іспанський долар, також відомий як "вісім реалів", або "твердий песо", став першою у світі валютою, яка отримала широке міжнародне визнання, пише 24 Канал з посиланням на Medium.

З XVI по XIX століття ці срібні монети використовувалися в торгівлі по всьому світу завдяки стабільній вазі та високому вмісту дорогоцінного металу.

Як з'явився іспанський долар?

Коли іспанські дослідники прибули до Америки в кінці XV – на початку XVI століть, вони зіткнулися з регіонами, багатими на золото і срібло.

Справжній економічний потенціал став очевидним після відкриття великих срібних родовищ в Потосі (сучасна Болівія) у 1545 році і Сакатекасі (сучасна Мексика) у 1546 році.

Цікаво! Потосі, де знаходилася одна з найбагатших срібних жил, швидко перетворився на одне з найбільших і успішних міст того часу.

Видобуток срібла в Америці став основним елементом іспанської економіки: за оцінками істориків, Потосі виробляв близько 60% світового срібла протягом наступних двох століть.

Експлуатація рудників спиралася на примусову працю корінних жителів і нові технології, такі як амальгамування ртуті, що значно збільшувало ефективність видобутку металу.

Як іспанський долар став домінівною валютою?

Срібло з Нового Світу поширювалося по розгалуженій торговельній мережі Іспанії. Галеони переправляли срібло до Іспанії, а звідти воно надходило до різних країн Європи.

Важливо! Глобальне значення іспанських монет проявлялося не тільки в Європі: срібло мало високий попит в Азії, особливо в Китаї, де династія Мін поступово переходила від паперових грошей до срібної системи.

Монети іспанського долара були міцними, легко впізнаваними та приймалися на всіх континентах.

В Європі вони використовувалися в торгівлі та військових підприємствах, в Азії – для розрахунків з династією Мін, а на Філіппінах монети обмінювали на місцеві та азіатські товари: шовк, спеції та фарфор.

Срібна монета номіналом іспанських доларів короля Карла III / фото Wikimedia

Ця система, відома як "торгівля манільськими галеонами", підтримувала безперервний потік срібла і товарів між трьома континентами понад 250 років.

Чому іспанський долар зруйнував економіку Іспанії?

Торгівля сріблом забезпечила Іспанію значним багатством та дозволила фінансувати військові кампанії, будувати архітектурні проєкти та підтримувати домінівне становище в європейській політиці.

Разом з тим країна виявилася залежною від доходів від срібла – замість інвестицій у виробничі галузі економіка концентрувалася на військовій експансії, що призвело до інфляції та стагнації економіки імперії.