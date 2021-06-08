Перша країна у світі прийме біткойн як валюту нарівні з доларом

Країна у Центральній Америці Сальвадор цілком ймовірно внесе зміни до законодавства, які перетворять біткойн на платіжний засіб нарівні з американським доларом. Це буде перша суверенна країна світу, яка піде на такий крок.

Президент Сальвадору Наїб Букеле під час конференції "Bitcoin 2021" у Маямі оголосив про співпрацю Сальвадору з компанією цифрових гаманців Strike. За допомогою технології біткойн вони побудують сучасну фінансову інфраструктуру країни.

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Наступного тижня я надам парламенту законопроєкт, який робить біткойни законним платіжним засобом,

– сказав Букеле.

Джек Маллерс, засновник платіжної платформи Lightning Network Strike, заявив, що біткойн – це надійний захист економіки від інфляції. Щобільше, біткойн як платіжний засіб принесе користь не лише країні, але й:

звичайним громадянам;

бізнесу;

користувачам державних послуг.

Готівка в Сальвадорі Це країна, в якій суттєво переважає готівка – приблизно 70% людей не мають банківських рахунків або кредитних карток. Грошові перекази або гроші, які заробітчани відправляють додому, становлять понад 20% ВВП Сальвадору. Наявні способи міжнародних переказів грошей стягують комісію в 10% і більше, а сам переказ може тривати дні. Іноді люди вирішують самостійно привозити чи вивозити гроші, бо так дешевше.

Ось чому у біткойні, як платіжному засобі, вбачають користь для всіх. Адже доступ до нього зможуть отримати всі, перекази відбуватимуться миттєво й з невеликою комісією.

Цікаво, що це не перший крок Сальвадору у напрямку легалізації біткойна. У березні Strike запустив там свій додаток для мобільних платежів, і він швидко став додатком номер один у країні.