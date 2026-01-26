Чи справді Пенсійний фонд піде по квартирах із перевірками й кого це стосується

У деяких випадках під час оформлення або підтвердження права на пільги чи житлову субсидію потрібно додатково перевірити фактичні обставини. Зокрема, йдеться про умови проживання та склад домогосподарства.

Коли потрібна перевірка для ПФУ?

Для цього передбачено спеціальний документ – Акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, який фіксує результати такої перевірки. У Пенсійному фонді України пояснили, коли саме його складають.

По-перше, у разі включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, і надання пільг з оплати комунальних послуг за фактичним місцем проживання пільговика.

По-друге, для призначення житлової субсидії:

коли у складі домогосподарства кількість осіб, що фактично проживають там, є меншою, аніж кількість зареєстрованих або задекларованих осіб;

якщо в житловому приміщенні є кілька розділених особових рахунків;

для підтвердження, що житло не здають в оренду;

якщо для обігріву житла використовують побутові електроприлади тощо.

По-третє, йдеться про призначення щомісячної грошової допомоги на догляд особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, що за висновком лікарської комісії потребує постійного стороннього догляду. Це випадок, коли заявник проживає за адресою особи з інвалідністю, але сам має інше задеклароване чи зареєстроване місце проживання.

По-четверте, у разі призначення допомоги на дітей одиноким матерям і державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – для підтвердження факту, що житло, яке перебуває у власності особи зі складу домогосподарства або члена сім'ї особи зі складу домогосподарства, зокрема житло, на яке оформлено право на спадщину, не передано в оренду.

Зверніть увагу! У мережі писали про так звані "рейди" від Пенсійного фонду, однак Акт складає посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації та передає його до органу Пенсійного фонду – після подання особою заяви на отримання послуги.

Окрім заяви, для замовлення послуги необхідно підготувати паспорт і копію домової книги (за наявності), йдеться на порталі Дії.

Хто може втратити субсидії?