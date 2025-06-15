Як перевірити чи фальшиві євро: ви маєте звернути увагу саме на це

Перевірити справжність валюти можна різним чином. Зокрема, для цього є спеціальна техніка. Також цю перевірку можна зробити самостійно, якщо знати певні нюанси.

На що звернути увагу при перевірці євро

Першочергово, потрібно звертати увагу на папір з якого виготовлена купюра, повідомляє 24 Канал з посиланням на UnexBank.

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Папір з якого зроблено євро має бути:

щільним;

з характерним хрустом.

На що ще потрібно звернути увагу на аналізі купюри:

Рельєфні елементи. Йдеться саме про написи та цифри номіналу. Ці елементи мають бути рельєфні, особливо у зоні правої частини (яка знаходиться з лицьової сторони).

Йдеться саме про написи та цифри номіналу. Ці елементи мають бути рельєфні, особливо у зоні правої частини (яка знаходиться з лицьової сторони). Водяний знак. Аби його побачити, потрібно подивитися на банкноту через світло.

Аби його побачити, потрібно подивитися на банкноту через світло. Голограма. На купюрах номіналом 50, 100, 200 євро це "портрет Європи". Потрібно понахиляти банкноту, аби побачити як переливається голограма.

Зверніть увагу! На банкнотах також є мікротекст. Його можна побачити при збільшенні, він має бути чітким, без жодного розмиття.