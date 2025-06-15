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Фінанси Інвестиції та поради Як перевірити чи фальшиві євро: ви маєте звернути увагу саме на це
15 червня, 12:07
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Як перевірити чи фальшиві євро: ви маєте звернути увагу саме на це

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Перевірка справжності євро включає увагу до щільності та характерного хрусту паперу з якого виготовлена купюра.
  • Мікротекст на банкнотах має бути чітким, без розмиття.

Перевірити справжність валюти можна різним чином. Зокрема, для цього є спеціальна техніка. Також цю перевірку можна зробити самостійно, якщо знати певні нюанси.

На що звернути увагу при перевірці євро

Першочергово, потрібно звертати увагу на папір з якого виготовлена купюра, повідомляє 24 Канал з посиланням на UnexBank.

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Папір з якого зроблено євро має бути:

  • щільним;
  • з характерним хрустом.

На що ще потрібно звернути увагу на аналізі купюри:

  • Рельєфні елементи. Йдеться саме про написи та цифри номіналу. Ці елементи мають бути рельєфні, особливо у зоні правої частини (яка знаходиться з лицьової сторони).
  • Водяний знак. Аби його побачити, потрібно подивитися на банкноту через світло.
  • Голограма. На купюрах номіналом 50, 100, 200 євро це "портрет Європи". Потрібно понахиляти банкноту, аби побачити як переливається голограма.

Зверніть увагу! На банкнотах також є мікротекст. Його можна побачити при збільшенні, він має бути чітким, без жодного розмиття.