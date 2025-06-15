Как проверить фальшивые ли евро: вы должны обратить внимание именно на это

Проверить подлинность валюты можно разным образом. В частности, для этого есть специальная техника. Также эту проверку можно сделать самостоятельно, если знать определенные нюансы.

На что обратить внимание при проверке евро

В первую очередь, нужно обращать внимание на бумагу из которой изготовлена купюра, сообщает 24 Канал со ссылкой на UnexBank.

Читайте также Фондовый рынок США на пути к новым рекордам: что происходит с акциями

Бумага из которой сделано евро должна быть:

плотной;

с характерным хрустом.

На что еще нужно обратить внимание при анализе купюры:

Рельефные элементы. Речь идет именно о надписях и цифрах номинала. Эти элементы должны быть рельефные, особенно в зоне правой части (которая находится с лицевой стороны).

Речь идет именно о надписях и цифрах номинала. Эти элементы должны быть рельефные, особенно в зоне правой части (которая находится с лицевой стороны). Водяной знак. Чтобы его увидеть, нужно посмотреть на банкноту через свет.

Чтобы его увидеть, нужно посмотреть на банкноту через свет. Голограмма. На купюрах номиналом 50, 100, 200 евро это "портрет Европы". Нужно наклонить банкноту, чтобы увидеть, как переливается голограмма.

Обратите внимание! На банкнотах также есть микротекст. Его можно увидеть при увеличении, он должен быть четким, без всякого размытия.