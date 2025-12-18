Аби не потрапити за ґрати: як зрозуміти, що купюра справжня
- Для перевірки справжності банкноти можна оглянути її на світлі, перевірити на дотик та під різними кутами.
- Національний банк України проводить безкоштовне дослідження банкнот і повідомляє поліцію у разі виявлення підробок.
Якщо ви підозрюєте, що перед вами несправжня банкнота, її необхідно перевірити. Це можна зробити як самостійно, так і звернутися для цього у відповідальні органи.
Як перевірити банкноту самостійно?
Ви можете самостійно оглянути банкноту. Першочергово необхідно звернути увагу на елементи захисту, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Гаразд".
Також важливо при самостійній перевірці:
- оглянути купюру проти світла;
- помацати папір (перевірка на дотик);
- роздивитись купюру під різними кутами (таким чином можна побачити більше елементів захисту).
Якщо ви не певні, що банкнота в руках справжня, можна звернутись в НБУ для проведення спеціального дослідження.
Зверніть увагу! Для цього необов'язково шукати підрозділ регулятора. Достатньо звернутись у звичайний банк.
Національний банк проводить безкоштовне дослідження. Якщо банкноти визнані справжніми, Національний банк нарахує на рахунок банку відповідну суму коштів, а банк відшкодує її споживачеві,
А от, якщо купюри виявляються підробними:
- ці банкноти вилучаються з обігу, без відшкодування вартості;
- також НБУ обов'язково повідомляє Національну поліцію України про підробку, для проведення розслідування, повідомляє НБУ.
Що ще важливо знати про гривні зараз?
Гривні виготовляються не зі звичайного паперу, для цього використовується – банкнотний. Такий матеріал має за основу бавовну. При виготовленні деяких банкнот, наприклад, 1000 гривень, до складу банкнотного паперу додається льон. Завдяки цьому купюра міцніша та практичніша.
Зараз виконується вилучення деяких банкнот та монет. Наприклад, з 1 жовтня цього року ухвалено рішення про виведення з обігу 10 копійок. Зауважимо, що цей процес відбувається поступово і непомітно для більшості громадян. Річ у тім, що 10 копійок вилучають, коли ці монети потрапляють в банк, зокрема, внаслідок інкасації.