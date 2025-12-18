Аби не потрапити за ґрати: як зрозуміти, що купюра справжня

Якщо ви підозрюєте, що перед вами несправжня банкнота, її необхідно перевірити. Це можна зробити як самостійно, так і звернутися для цього у відповідальні органи.

Як перевірити банкноту самостійно?

Ви можете самостійно оглянути банкноту. Першочергово необхідно звернути увагу на елементи захисту, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Гаразд".

Читайте також Біля цієї країни стоять танкери з російською нафтою: ситуація загострюється

Також важливо при самостійній перевірці:

оглянути купюру проти світла;

помацати папір (перевірка на дотик);

роздивитись купюру під різними кутами (таким чином можна побачити більше елементів захисту).

Якщо ви не певні, що банкнота в руках справжня, можна звернутись в НБУ для проведення спеціального дослідження.

Зверніть увагу! Для цього необов'язково шукати підрозділ регулятора. Достатньо звернутись у звичайний банк.

Національний банк проводить безкоштовне дослідження. Якщо банкноти визнані справжніми, Національний банк нарахує на рахунок банку відповідну суму коштів, а банк відшкодує її споживачеві,

– повідомляє видання.

А от, якщо купюри виявляються підробними:

ці банкноти вилучаються з обігу, без відшкодування вартості;

також НБУ обов'язково повідомляє Національну поліцію України про підробку, для проведення розслідування, повідомляє НБУ.

Що ще важливо знати про гривні зараз?