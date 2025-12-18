Укр Рус
18 грудня, 06:00
3

Аби не потрапити за ґрати: як зрозуміти, що купюра справжня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Для перевірки справжності банкноти можна оглянути її на світлі, перевірити на дотик та під різними кутами.
  • Національний банк України проводить безкоштовне дослідження банкнот і повідомляє поліцію у разі виявлення підробок.

Якщо ви підозрюєте, що перед вами несправжня банкнота, її необхідно перевірити. Це можна зробити як самостійно, так і звернутися для цього у відповідальні органи.

Як перевірити банкноту самостійно?

Ви можете самостійно оглянути банкноту. Першочергово необхідно звернути увагу на елементи захисту, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Гаразд".

Також важливо при самостійній перевірці:

  • оглянути купюру проти світла;
  • помацати папір (перевірка на дотик);
  • роздивитись купюру під різними кутами (таким чином можна побачити більше елементів захисту).

Якщо ви не певні, що банкнота в руках справжня, можна звернутись в НБУ для проведення спеціального дослідження. 

Зверніть увагу! Для цього необов'язково шукати підрозділ регулятора. Достатньо звернутись у звичайний банк.

Національний банк проводить безкоштовне дослідження. Якщо банкноти визнані справжніми, Національний банк нарахує на рахунок банку відповідну суму коштів, а банк відшкодує її споживачеві, 
– повідомляє видання.

А от, якщо купюри виявляються підробними:

  • ці банкноти вилучаються з обігу, без відшкодування вартості;
  • також НБУ обов'язково повідомляє Національну поліцію України про підробку, для проведення розслідування, повідомляє НБУ.

Що ще важливо знати про гривні зараз?

  • Гривні виготовляються не зі звичайного паперу, для цього використовується – банкнотний. Такий матеріал має за основу бавовну. При виготовленні деяких банкнот, наприклад, 1000 гривень, до складу банкнотного паперу додається льон. Завдяки цьому купюра міцніша та практичніша.

  • Зараз виконується вилучення деяких банкнот та монет. Наприклад, з 1 жовтня цього року ухвалено рішення про виведення з обігу 10 копійок. Зауважимо, що цей процес відбувається поступово і непомітно для більшості громадян. Річ у тім, що 10 копійок вилучають, коли ці монети потрапляють в банк, зокрема, внаслідок інкасації.