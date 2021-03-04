Перевершила біткойн: DOGE стала топовою криптовалютою у твітері

У лютому Dogecoin стала найобговорюванішою криптовалютою серед користувачів твітеру. В результаті, вона перевершила біткойн та Ethereum.
Аналітики заявили, що цього варто було очікувати. Ймовірно, все через численні згадки Ілона Маска про Dogecoin у своєму твітері.
До слова Ілон Маск знову під слідством: причиною можуть бути твіти про криптовалюту
Які криптовалюти найчастіше обговорювали у твітері
- На криптовалюту DOGE припало 10,4% згадок.
- Біткойн – 10,1%.
- Ethereum – 8,9%.
- ADA – 3,8%.
- XPR – 3,8%.
Що таке Dogecoin? Криптовалюта, яка появилась у 2013 році та базована на Litecoin. Отримала назву на честь відомого інтернет-мему Doge. Головна особливість – швидкий період початкового майнінгу.
Топові криптовалюти у твітері за лютий 2021 року / Рейтинг ICO Analytics
Як Ілон Маск впливає на криптовалюту
- У лютому криптовалюта Dogecoin показала вражаючий результат на крипторинку. Так, після декількох дописів Ілона Маска ціни на криптовалюту виросли на 50%.
- У твітері винахідник любить публікувати меми, пов'язані з DOGE. Один з користувачів запитав, чому він так часто це робить, той відповів: "Я люблю собак і меми".
- Неабиякий вплив Маск має й на біткойн. Так, після заяв компанії Tesla про придбання криптовалюти на суму 1,5 мільярда доларів, її ціна почала бити рекорди.
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