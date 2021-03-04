Перевершила біткойн: DOGE стала топовою криптовалютою у твітері

У лютому Dogecoin стала найобговорюванішою криптовалютою серед користувачів твітеру. В результаті, вона перевершила біткойн та Ethereum.

Аналітики заявили, що цього варто було очікувати. Ймовірно, все через численні згадки Ілона Маска про Dogecoin у своєму твітері.

До слова Ілон Маск знову під слідством: причиною можуть бути твіти про криптовалюту

Які криптовалюти найчастіше обговорювали у твітері

На криптовалюту DOGE припало 10,4% згадок.

Біткойн – 10,1%.

Ethereum – 8,9%.

ADA – 3,8%.

XPR – 3,8%.

Що таке Dogecoin? Криптовалюта, яка появилась у 2013 році та базована на Litecoin. Отримала назву на честь відомого інтернет-мему Doge. Головна особливість – швидкий період початкового майнінгу.



Топові криптовалюти у твітері за лютий 2021 року / Рейтинг ICO Analytics

Як Ілон Маск впливає на криптовалюту

У лютому криптовалюта Dogecoin показала вражаючий результат на крипторинку. Так, після декількох дописів Ілона Маска ціни на криптовалюту виросли на 50%.

У твітері винахідник любить публікувати меми, пов'язані з DOGE. Один з користувачів запитав, чому він так часто це робить, той відповів: "Я люблю собак і меми".

Неабиякий вплив Маск має й на біткойн. Так, після заяв компанії Tesla про придбання криптовалюти на суму 1,5 мільярда доларів, її ціна почала бити рекорди.