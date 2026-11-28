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Чи існує ліміт на перекази грошей на банківську картку

В Україні немає загального законодавчого обмеження на суму, яку фізична особа може отримати на свою банківську картку від іншої людини. Важливо розрізняти фінансовий моніторинг і порогові фінансові операції. Відповідно до статті 20 Закону України № 361-IX, пороговими вважаються операції на суму від 400 тисяч гривень за наявності хоча б однієї з визначених законодавством ознак. Серед них – участь осіб із певних ризикових юрисдикцій, політично значущих осіб та інші передбачені законом обставини.

Важливо! Однак це не означає, що перекази до 400 тисяч гривень не перевіряють. Згідно зі статтею 21 цього ж закону, підозрілими можуть вважатися фінансові операції незалежно від суми, якщо банк має достатні підстави підозрювати їхній зв'язок із незаконною діяльністю.

Під час перевірки фінустанова враховує не лише розмір переказу, а й фінансову поведінку клієнта. Наприклад, якщо людина зазвичай отримує на картку 20 – 30 тисяч гривень щомісяця, а потім раптово отримує кількасот тисяч, банк може попросити пояснити походження цих грошей.

Також увагу можуть привернути регулярні великі надходження від різних людей, численні перекази без зрозумілого економічного змісту або операції, які не відповідають задекларованим доходам і звичайній діяльності клієнта.

Які документи можуть попросити для підтвердження походження грошей

Якщо банківська операція викликала підозру, фінансова установа може звернутися до клієнта із запитом про походження коштів. У такому випадку потрібно надати інформацію та документи, які підтверджують законність отриманих грошей. Перелік документів залежить від того, звідки саме надійшли кошти. Зокрема, банк може попросити:

довідку про доходи або податкову декларацію – якщо гроші отримані від роботи чи підприємницької діяльності;

договір купівлі-продажу – якщо кошти надійшли від продажу нерухомості, автомобіля або іншого майна;

договір дарування – якщо гроші передали у подарунок;

документи про отримання спадщини – якщо кошти перейшли у спадок;

договір позики та підтвердження її повернення – якщо йдеться про позичені гроші;

документи про отримання виплат або інших законних доходів.

Важливо, що сам запит банку не означає порушення з боку клієнта. Це частина процедури фінансового моніторингу, мета якої – з'ясувати походження коштів та економічний зміст операцій. Якщо клієнт не надає запитувану інформацію або документи не підтверджують походження грошей, банк може відмовити в проведенні операції, обмежити обслуговування або припинити ділові відносини відповідно до вимог законодавства.

Зверніть увагу! Окремо варто пам'ятати, що ліміти на вихідні перекази з картки на картку не тотожні обмеженням на отримання грошей. Зокрема, банківські обмеження на відправлення коштів не встановлюють універсальної максимальної суми, яку людина може отримати на свій рахунок.

Отже, в Україні немає конкретної суми, до якої можна гарантовано отримувати перекази без запитань від банку. Навіть невелика операція може потрапити під перевірку, якщо матиме ознаки підозрілої, тому важливо мати можливість підтвердити законне походження грошей.

До речі, в умовах воєнного стану українські банки спростили низку процедур для своїх клієнтів. Зміни торкнулися, зокрема, обслуговування платіжних карток, строк дії яких продовжують автоматично, щоб громадяни могли й надалі користуватися коштами без відвідування відділень.