Податкова нарахує штраф: за які перекази можуть очікувати санкції

Adv

Хто може отримати штраф за перекази

Законодавство України базується на принципі, що оподатковується виключно дохід фізичної особи, про що повідомив адвокат Роман Сімутін.

Якщо отримані кошти не є доходом або з них уже сплатили всі збори, повторно віддавати частину державі не потрібно. Проте ситуація докорінно змінюється, коли надходження мають ознаки систематичного заробітку.

Найчастіше проблеми виникають у людей, які ведуть незареєстровану підприємницьку діяльність через особисті картки. Це стосується:

як регулярних продажів на платформах на кшталт OLX;

так і надання різноманітних послуг в інтернеті без статусу фізичної особи-підприємця.

Важливо! Податковий контроль не передбачає автоматичного доступу інспекторів до фінансової інформації громадян. Усі дані про рух коштів на рахунках надійно захищені банківською таємницею.

Роман Сімутін Адвокат Водночас банки зобов’язані здійснювати фінансовий моніторинг. У разі виявлення підозрілих фінансових операцій банк має право та обов’язок проводити перевірку клієнта, запитувати документи щодо походження коштів, а також повідомляти уповноважені органи.

Зверніть увагу! Доступ до інформації про рахунки може бути наданий податковим органам лише у випадках та порядку, визначених законом, зокрема в межах податкової перевірки або за рішенням суду.

Зокрема, податкова може визначити податкові зобов’язання за минулі періоди, якщо встановить факт отримання неоподаткованого доходу– наголосив експерт.

Які штрафи загрожують порушникам

Якщо контролюючі органи доведуть факт отримання незадекларованого доходу, то людині доведеться сплатити податки за всі минулі періоди. Крім того, згідно зі статтею 129 Податкового кодексу, за кожен день прострочення порушнику додатково нараховується пеня.

Нагадаємо, що перекази між родичами не вимагають оподаткування коштів. Однак йдеться лише про близьких членів родини.