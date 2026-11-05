Чи контролює податкова перекази між родичами: що відбувається з грошима на картках

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Чи бачить податкова перекази між родичами

Сам факт переказу грошей з однієї банківської картки на іншу не означає, що податкова служба автоматично отримує інформацію про таку операцію. Банківські рахунки та відомості про фінансові операції клієнтів захищені банківською таємницею. Це передбачено статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Відповідно, банки не передають Державній податковій службі інформацію про кожен переказ між фізичними особами в режимі реального часу. Водночас це не означає, що такі операції повністю недоступні для державних органів. Законодавство передбачає випадки та процедури, за якими уповноважені органи можуть отримувати банківську інформацію.

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Зокрема, порядок розкриття банківської таємниці визначений статтею 62 Закону "Про банки і банківську діяльність". Доступ до відповідних відомостей можливий за наявності передбачених законом підстав і з дотриманням установленої процедури.

Важливо! Розрізняйте податковий контроль і фінансовий моніторинг. Банк може звернути увагу на операції клієнта, якщо вони видаються незвичними, не відповідають його звичайній фінансовій поведінці або викликають підозри щодо походження коштів. Причому фінансовий моніторинг не означає автоматичного нарахування податків.

За законодавством про фінансовий моніторинг банки повинні виявляти підозрілі операції незалежно від їхньої суми. Тому навіть переказ, який не досягає встановленого порогового значення, може зацікавити фінансову установу за наявності відповідних ознак.

Чи потрібно платити податки з переказів від родичів

За інформацією Державної податкової служби, для визначення податкових зобов'язань важливо не те, яким способом людина отримала гроші, а економічна суть операції. Тобто звичайний переказ між родичами сам по собі не свідчить про отримання оподатковуваного доходу.

Наприклад, якщо батьки надсилають дитині гроші на повсякденні витрати, родич повертає раніше позичену суму або члени сім'ї компенсують спільні покупки, такі операції не стають автоматично об'єктом оподаткування.

Окремі правила діють для грошових подарунків. Відповідно до статті 174 Податкового кодексу України, подарунки від членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО. Також на такі подарунки не нараховується військовий збір.

До першого ступеня споріднення належать:

батьки;

чоловік або дружина;

діти, зокрема усиновлені.

До другого ступеня споріднення належать:

рідні брати та сестри;

бабусі й дідусі;

онуки.

Якщо ж гроші надходять як подарунок від родича, який не належить до цих категорій, правила оподаткування будуть іншими. Для подарунків від фізичних осіб – резидентів, які не є родичами першого або другого ступеня споріднення, передбачено 5% ПДФО та 5% військового збору.

Отже, українцям не потрібно сприймати кожне надходження на картку від родичів як потенційне податкове порушення. Водночас у разі великих або незвичних переказів доцільно зберігати документи, які пояснюють походження коштів і призначення платежу. Це допоможе надати банку необхідні пояснення, якщо виникнуть запитання під час фінансового моніторингу.

До речі, у 2026 році для більшості клієнтів Monobank діє місячне обмеження на перекази іншим фізичним особам. Воно пов'язане з меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, до якого приєдналися найбільші українські банки. Базовий ліміт для клієнтів без підтверджених доходів становить 100 000 гривень на місяць