Як перекинути гроші з європейської карти на українську

Українці звикли до зручного та швидкого банкінгу. Зокрема, йдеться про переказ коштів з картки на картку. Тоді як в Європі цей вид платежів не надто поширений.

Переказ грошей з картки на картку

Банки в Європі працюють трохи по-іншому, ніж в Україні. Зокрема, про це свідчить те, як функціонує система переказу грошей з картки на картку, пише видання Mind.

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Для Європи є типовими платежі c2c. Це означає, що кошти перераховують з рахунку на рахунок. Натомість українці звикли до переказів Р2Р – з "картки на картку". Водночас часто закордоном в онлайн-банкінгу взагалі відсутня опція переказувати гроші на карту іншого банку або за межі країни.

Одним із варіантів, який можуть використати українці, може бути система SEPA. Фактично це європейський аналог міжбанківської системи переказів у доларах SWIFT.

Щоб мати доступ до цієї системи потрібно врахувати кілька моментів: