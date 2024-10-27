Курс євро під час розрахунків за кордоном

Під час розрахунку платіжною карткою за кордоном варто враховувати кілька деталей. Зокрема, йдеться про конвертацію валюти, пише 24 Канал.

Читайте також Втрати шалені: з якою проблемою зіткнулися найбагатші люди Франції

На курс конвертації впливає кілька факторів: банк, який видав картку, міжнародна платіжна система та валюта, в якій потрібно провести необхідну операцію. Це може бути як оплата товару безпосередньо за межами України, так і покупка в Інтернеті.

Що таке конвертація валюти Це процес обміну однієї валюти на іншу за встановленим курсом.

Як правило, якщо потрібно оплатити певну послугу або товар в євро, то існує два варіанти:

По-перше, гривню можуть конвертувати в євро за курсом банку, який діє день проведення операції;

По-друге, валюту операції, як-от євро, конвертують в долар за курсом міжнародної платіжної системи, а далі долар конвертують у валюту рахунку за курсом банку.

Усю інформацію про поточний курс євро в банку та міжнародних платіжних системах можна дізнатися на офіційному сайті кредитора, у відповідному мобільному застосунку або на сайтах Visa та MasterCard.