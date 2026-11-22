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Чи потрібно платити податки за надходження на картку

Сам факт зарахування грошей на рахунок фізичної особи ще не означає, що їй доведеться сплачувати податки, пояснили консультанти Державної податкової служби. Тут важливий не спосіб проведення операції, а її економічна суть.

Так, фінансові розрахунки між друзями чи родичами, які погашають борги один перед одним, відшкодовують частину вартості покупок або розподіляють сімейний бюджет, самі по собі не свідчать про наявність оподатковуваного доходу.

Однак окремі правила діють, якщо йдеться про кошти як подарунок. У разі їх надходження від члена сім'ї першого або другого ступеня споріднення застосовується нульова ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), а військовий збір не стягується. До цієї категорії належать батьки, чоловік або дружина, діти, рідні брати й сестри, бабусі, дідусі та онуки.

Якщо ж гроші надійшли від фізособи – резидента України, яка не належить до зазначеного кола рідні, доведеться сплатити 5% ПДФО та 5% військового збору.

Наприклад! Якщо батьки перерахували доньці 20 тисяч гривень на день народження, їй не потрібно нічого сплачувати до бюджету. Якщо ж аналогічну суму вона одержала від подруги, загальний розмір відрахувань державі становитиме 2 тисячі гривень.

Нагадаємо, оподаткуванню підлягає також дохід фізичних осіб у вигляді відсотків за депозитами. З нарахованої суми утримують 18% ПДФО та 5% військового збору, причому банк зазвичай самостійно перераховує ці платежі до бюджету.