Відмова від крони

Дві третини чехів, а це 68% опитуваних, не вважають вигідною для себе відмову від крони та перехід на євро. Водночас зворотний погляд висловили 21% опитаних. Ще 11% респондентів – не визначились із думкою.

Читайте також: Дані про інфляцію у США "перевершили" очікування експертів: як відреагував долар


Також дослідники визначили, чи хотіли б чехи проведення референдуму щодо переходу на євро. Відтак:

  • 60% – відповіли ствердно;
  • 35% – ідея не сподобалася;
  • 5% – відповісти не змогли.

Найчастіше про вигоди від запровадження євро говорять студенти – 45%, а також бізнесмени – 40%.

Дискусії щодо переходу на євро

Обговорення в Чехії щодо переходу на євро відновилися після новорічного звернення президента Петра Павла. Він підтримав відмову від крони та висловив думку, що євро є логічним майбутнім для економіки країни, яка орієнтована на експорт.

Настав час через роки почати робити конкретні кроки, які призведуть нас до виконання цього зобов'язання,
— закликав президент Чехії.

Однак, чеський Мінфін не бачить сенсу займатися переведенням країни в зону євро, оскільки адже економіка країни поки не відповідає жодному з критеріїв.

Які країни Євросоюзу не перейшли на євро

На загальноєвропейську валюту не перейшли Болгарія, Чехія, Данія, Угорщина, Польща, Румунія та Швеція. Всього у Євросоюз входять 27 країн, але євро запровадили лише 20 із них .Всі вони, крім Данії, зобов'язані приєднатися до єврозони, як тільки відповідатимуть критеріям конвергенції євро.