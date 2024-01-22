Відмова від крони

Дві третини чехів, а це 68% опитуваних, не вважають вигідною для себе відмову від крони та перехід на євро. Водночас зворотний погляд висловили 21% опитаних. Ще 11% респондентів – не визначились із думкою.

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Також дослідники визначили, чи хотіли б чехи проведення референдуму щодо переходу на євро. Відтак:

60% – відповіли ствердно;

35% – ідея не сподобалася;

5% – відповісти не змогли.

Найчастіше про вигоди від запровадження євро говорять студенти – 45%, а також бізнесмени – 40%.

Цікаво! Один із авторів дослідження, Іван Цукер, припускає, що скепсис може бути викликаний побоюваннями щодо зростання цін.

Дискусії щодо переходу на євро

Обговорення в Чехії щодо переходу на євро відновилися після новорічного звернення президента Петра Павла. Він підтримав відмову від крони та висловив думку, що євро є логічним майбутнім для економіки країни, яка орієнтована на експорт.

Настав час через роки почати робити конкретні кроки, які призведуть нас до виконання цього зобов'язання,

— закликав президент Чехії.

Однак, чеський Мінфін не бачить сенсу займатися переведенням країни в зону євро, оскільки адже економіка країни поки не відповідає жодному з критеріїв.