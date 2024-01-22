Отказ от кроны

Две трети чехов, а это 68% опрашиваемых, не считают выгодным для себя отказ от кроны и переход на евро. В то же время, обратный взгляд высказали 21% опрошенных. Еще 11% респондентов – не определились с мнением.

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Также исследователи определили, хотели бы чехи проведения референдума по переходу на евро. Следовательно:

  • 60% – ответили утвердительно;
  • 35% – идея не понравилась;
  • 5% – ответить затруднились.

Чаще всего о выгодах от введения евро говорят студенты – 45%, а также бизнесмены – 40%.

Дискуссии по переходу на евро

Обсуждения в Чехии по поводу перехода на евро возобновились после новогоднего обращения президента Петра Павла. Он поддержал отказ от кроны и выразил мнение, что евро является логичным будущим для экономики страны, ориентированной на экспорт.

Пора через годы начать делать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства,
– призвал президент Чехии.

Однако, чешский Минфин не видит смысла заниматься переводом страны в зону евро, поскольку экономика страны пока не отвечает ни одному из критериев.

Какие страны Евросоюза не перешли на евро

На общеевропейскую валюту не перешли Болгария, Чехия, Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция. Всего в Евросоюз входят 27 стран, но евро ввели только 20 из них. Все они, кроме Дании, обязаны присоединиться к еврозоне, как только будут соответствовать критериям конвергенции евро.