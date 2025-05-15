Рубля виріс на фоні переговорів у Туреччині

Курс рубля почав зміцнюватися й досяг одного із найвищих рівнів з травня 2023 року. Це все відбувається на фоні прибуттям делегацій Росії та України до Туреччини для переговорів.

Як зміцнився курс рубля

Відомо, що курс піднявся аж до 80,22 рубля за долар саме тоді, коли делегації Москви та Києва прибули до Туреччини для перших прямих переговорів з 2022 року, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Відтак, відповідно до даних зі звіту Банку Росії, внутрішній попит на іноземну валюту знижується.

Апетит до іноземної валюти в Росії поступово знижується і вже впав до найнижчого рівня з моменту введення санкцій на Московській біржі і припинення торгів доларом і євро,

– повідомляє російський регулятор.

Крім того, високі процентні ставки та стабільна конверсія валютної виручки з боку експортерів, попри падіння вартості на нафту, стали причиною зростання російської національної валюти.

Нагадаємо! Раніше курс долара до рубля становив 80,77 рубля, що майже на 29% менше, аніж на початку року. Річний мінімум для долара становив 78,16 рубля, а максимум – 115,07 рубля.