Курс долара до рубля

Долар США втрачає позиції в Росії. Американська валюта слабшає щодо рубля з початку року. Станом на 7 травня 2025 року курс долара впав до важливого рівня, інформує 24 Канал з посиланням Google Фінанси.

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На момент створення цього матеріалу, курс долара коливається на рівні 80,77 рубля, що є другим найнижчим рівнем за початку року. Мінімум зафіксували 5 травня, коли долар торгувався на рівні 80,50 рубля. За сьогодні курс долара впав на 0,88%. З січня курс долара до рубля подешевшав на майже 29%.

До теми! У річному розрахунку найменше долар коштував 78,166 рубля. Тоді як максимум зафіксували на рівні 115,07 рубля за долар США, за даними Bloomberg.

Російський рубль зростає попри турбулентний період на ринку нафти. Зокрема, на цьому тижні ціни на нафту впали до найнижчого рівня за 4 роки. Крім того, позиції рубля на ринку не слабшають навіть через ризик введення нових санкцій проти Росії. Нагадаємо, що на початку тижня президент США Дональд Трамп пригрозив Москві новими санкціями.

Згідно з прогнозом TradingEconomics, до кінця ІІ кварталу курс долара в Росії буде коливатися на рівні 84,82 рубля. Тоді як у річному розрахунку очікують, що долар зміцнить позиції на ринку ще більше, а курс досягне 91,34 рубля.