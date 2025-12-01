Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Таємні переговори американців та росіян: що Москва запропонувала бізнесу США
1 грудня, 14:30
3

Таємні переговори американців та росіян: що Москва запропонувала бізнесу США

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Російські бізнесмени, включаючи Геннадія Тимченка та Юрія Ковальчука, провели таємні переговори з американським бізнесом, пропонуючи спільні проєкти в енергетиці, рідкоземельних металах та газовидобутку.
  • Кирил Дмітрієв, ключовий лобіст Кремля у США, просував використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для освоєння Арктики та енергетичних інвестицій.

Бізнесмені близькі до Путіна –  Геннадій Тимченко, Юрій Ковальчук та брати Аркадій і Борис Ротенберги провели переговори із представниками американського бізнесу. Зустрічі відбувалися конфіденційно.

Про що росіяни хотіли домовитись із представниками американського бізнесу?

Як відомо, російські бізнесмени пропонували американцям реалізовувати спільні проєкти у багатьох галузях. Зокрема, енергетики, рідкоземельних металів та газовидобутку, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Streer Journal

Імовірно, американським бізнесменам запропонували також частку:

  • в "Арктик СПГ-2";
  • в інвестиційних програмах;
  • активів "Лукойла" і так далі.

Зверніть увагу! Ці зустрічі не були офіційними. Щобільше, вони проводились на фоні дипломатичних зусиль щодо завершення російсько-української війни.

Ці спільні проєкти мають реалізовуватись лише, якщо санкції проти Росії буде знято чи хоча б пом'якшено. Що відомо про вказані переговори:

  • Одним з ключових напрямів стали газові концесії в Охотському морі. Там уже діють великі нафтогазові проєкти "Сахалін-1" і "Сахалін-2". Проте російські бізнесмени запропонували більше, вони готові відкрити для американців доступ до 4 додаткових газових ділянок, які ще не перебувають в розробці.
  • Також обговорювали окремо взяті виробництва. Зокрема, завод із виробництва скрапленого природного газу "Арктик СПГ-2". Він належить компанії "Новатек".

Як відреагували американці на пропозиції росіян?

Американці зацікавились представленими пропозиціями. Наприклад, обговорювалось повернення до газотранспортних магістралей. Зауважимо, що вони були "паралізовані" після російського вторгнення в Україну.

В цих переговорах взяв участь Кирил Дмітрієв. Його ще називають ключовим лобістом Кремля у США.

Саме Дмітрієв просував ідею використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для низки проєктів:

  • освоєння Арктики;
  • здійснення енергетичних інвестицій і так далі.

Що відомо про російські заморожені активи зараз?

  • Більшість заморожених російських активів перебуває в Європі. Українська влада прагне, аби ЄС задіювали ці кошти для допомоги та підтримки України. Проте Євросоюз не поспішає застосовувати заморожені російські активи таким чином.

  • Потрібно розуміти, що російські заморожені активи є потужною картою, яку має Євросоюз. Гальмує використання цього ресурсу Бельгія. Бельгійський уряд занепокоєний тим, що вилучення російських заморожених активів може бути порушенням міжнародного права.