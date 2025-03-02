За жодних обставин: чому не можна передавати кошти з рук у руки

Вважається, що не слід передавати кошти з рук у руки. Таким чином людина може втратити свої гроші.

Чому не можна брати гроші з рук

Правильним вважається передавати купюри через якісь предмети, пише 24 Канал.

Дивіться також Як заощаджувати щодня: прості поради, що дозволять вам відкласти багато грошей

Зокрема у торгівлі для цього передбачаються спеціальні грошові підставки. Саме на них викладається оплата за товар. Тому контакт між руками покупця і продавця не відбувається.

У побутовому житті гроші радять покласти на якусь поверхню. Або ж, наприклад, передавати через якусь річ.

Якщо ж неможливо уникнути контакту, то гроші можна випадково впустити, а потім підняти з полу. Особливо це актуально, якщо людина віддає борг.

Зверніть увагу! Крім того, якщо довелося взяти гроші, то краще це робити саме лівою рукою, а не правою.