Ни при каких обстоятельствах: почему нельзя передавать средства из рук в руки

Считается, что не следует передавать средства из рук в руки. Таким образом человек может потерять свои деньги.

Почему нельзя брать деньги с рук

Правильным считается передавать купюры через какие-то предметы, пишет 24 Канал.

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В частности в торговле для этого предусматриваются специальные денежные подставки. Именно на них выкладывается оплата за товар. Поэтому контакт между руками покупателя и продавца не происходит.

В бытовой жизни деньги советуют положить на какую-то поверхность. Или же, например, передавать через какую-то вещь.

Если же невозможно избежать контакта, то деньги можно случайно уронить, а потом поднять с пола. Особенно это актуально, если человек отдает долг.

Обратите внимание! Кроме того, если пришлось взять деньги, то лучше это делать именно левой рукой, а не правой.