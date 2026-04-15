Підвищення у квітні буде: важлива інформація для пенсіонерів

У квітні заплановано традиційний перерахунок для частини працюючих пенсіонерів. Підвищення відчують лише ті громадяни, що набули достатньо стажу. Про кого саме йдеться, читайте далі.

Коли будуть виплачувати збільшену пенсію працюючим пенсіонерам?

Виплату перерахованих пенсій розпочато ще з 4 квітня 2026 року, повідомляє ПФУ.

Цікаво! Торік перераховані пенсії виплачували з квітня.

Перерахунок проводиться з урахуванням стажу набутого станом на 1 березня 2026 року. Умовами для здійснення цієї процедури є:

набуття не менш як 24 місяців страхового стажу;

або ж перерахунок може відбуватися, якщо від призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло не менш як 2 роки.

Важливо! Цей перерахунок відбувається автоматично.

Перерахунок проводиться з урахуванням лише страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або – у разі доцільності, з урахуванням стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії,

– вказує заступник начальника Головного управління ПФУ в Тернопільській області Володимир Івахов.

Ця заробітна плата вираховується за періоди страхового стажу, визначені в частині першій статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". При цьому, відбуватиметься застосування показника середньої зарплати (доходу), що враховувався під час призначення (або ж – попереднього перерахунку) пенсійної виплати.

Що ще важливо знати про перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів?