В Україні змінюють підхід до нарахування пенсій: у кого пенсії зростуть, а у кого – зменшаться

В Україні можуть переглянути сам принцип нарахування пенсій, через що для частини громадян умови розрахунку виплат зміняться. Новий підхід потенційно може дати кращий результат, але лише за певних обставин.

Як по-новому нараховуватимуть пенсії?

В Україні готують зміну підходу до нарахування пенсій, і в потенційному плюсі насамперед можуть опинитися ті громадяни, які мають тривалий страховий стаж, офіційно працювали багато років і отримували легальну зарплату не нижчу за середню.

Й мова нині не про бальну систему, яка має сильніше прив’язати розмір пенсії до реального трудового внеску людини, а не лише до чинного механізму щорічної індексації. Суть нового підходу полягає в тому, що пенсію пропонують рахувати через індивідуально накопичені бали, нагадують у ПФУ.

Довідково: Їхня кількість залежатиме від тривалості страхового стажу та співвідношення зарплати людини до середньої по країні.

Тобто чим довше громадянин працював офіційно і чим вищим був його задекларований дохід, тим кращим може бути результат за новими правилами. Саме тому найбільше виграти від реформи потенційно зможуть люди з повним стажем і стабільною "білою" зарплатою.

Коли буде старт пенсійної реформи?

Старт пенсійної реформи попередньо розглядають на 2026 – 2027 роки, причому перші зміни мають стосуватися саме солідарного рівня систем, розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр соціальної політики Денис Улютін. Один із ключових акцентів – поступове зменшення розриву між найменшими та найбільшими пенсійними виплатами, щоб зробити структуру нарахувань більш збалансованою.

У разі реалізації такого підходу мінімальний розмір пенсії може зрости до 6 тисяч гривень. Для порівняння, зараз базова мінімальна пенсійна виплата в Україні становить 2 595 гривень, тож ідеться про потенційно дуже відчутне підвищення для найменш захищених одержувачів.

Як це функціонуватиме на практиці?

До прикладу, якщо пенсіонер має 35 років страхового стажу, а його нинішня пенсія становить 6 544 гривні, то за чинної індексації на 12,1% виплата зросла б на 792 гривні – до 7 336 гривень.

Натомість за бальною системою, за публічними розрахунками, вона могла б сягнути 9 462 гривень. Тобто різниця в окремих випадках може бути відчутною і становити майже 3 тисячі гривень.

Водночас така модель не означає автоматичного виграшу для всіх. Менший ефект можуть відчути люди з коротким страховим стажем, перервами у трудовій діяльності або низькими офіційними зарплатами. Крім того, остаточний результат залежатиме і від фінансових можливостей держави, оскільки вартість пенсійного бала можуть коригувати залежно від бюджетної спроможності.

Отже, у разі зміни правил у найбільш вигідному становищі можуть опинитися українці з довгою офіційною трудовою історією та стабільним легальним заробітком. Саме для них новий підхід до нарахування пенсій потенційно може дати відчутніше зростання виплат.

